Reconeix haver violat una dona a Caldes de Malavella i accepta set anys de presó

Un acusat de violar una dona a Caldes de Malavella el novembre del 2017 va acceptar ahir una pena de 7 anys de presó en el judici celebrat a l'Audiència de Girona. El processat s'enfrontava a 16 anys de presó per agressió sexual i robatori amb violència.

En el judici, l'acusat, que és d'origen senegalès i no té antecedents penals, va reconèixer que el 18 de novembre del 2017 es va trobar amb la víctima al tren, en direcció a Figueres. Cap a la una de la tarda, van arribar a l'estació de Caldes i, aleshores, va enganyar la dona per fer-la baixar dient-li que havien de canviar de comboi. Llavors, la va guiar fins a una zona boscosa als afores de la població i, un cop allà, la va colpejar, la va llançar a terra i la va subjectar amb força pel coll fins que la víctima va perdre el coneixement. Llavors, li va treure la roba i la va violar.

El processat, però, va negar que –tal com sostenia inicialment la Fiscalia- després de perpetrar la violació li robés les maletes, una cadena i unes arracades i un bitllet de 20 euros. La víctima no va comparèixer al judici i van reproduir la gravació de la seva declaració prèvia.

Al final del judici, la Fiscalia va retirar l'acusació pel robatori i va demanar 7 anys de presó per la violació i una multa de 450 euros per les lesions que va patir la víctima com a conseqüència de l'atac. També va demanar que no es pugui apropar ni comunicar-se a la denunciant durant 10 anys. La defensa es va adherir a la petició. El judici, que es va fer a la secció quarta de l'Audiència de Girona, va quedar vist per a sentència.