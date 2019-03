El Barça crea un campus d'hostaleria a Lloret per a menors migrants sols

Assistir a un campus que combinarà la formació en hostaleria i l'esport. Aquesta és l'oportunitat que podran viure, del 18 al 25 de maig, una vintena de menors migrants no acompanyats a Lloret de Mar. La posada en marxa d'aquesta iniciativa la realitzaran la Fundació del FC Barcelona i la Fundació Climent Guitart després que ahir firmessin un acord de col·laboració per desenvolupar aquest projecte social per a la promoció i la inclusió social de joves migrants sense referents adults.

En aquest campus, els joves podran aprendre noves habilitats, desenvolupar competències que permetin ampliar les seves expectatives laborals i rebre una orientació enfocada al mercat laboral. Aquest acord s'emmarca en el programa de suport a refugiats i joves migrants que compta amb el suport directe de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) del Departament d'Afers Socials de la Generalitat.

Aquest, però, no serà l'únic campus que es desenvoluparà a Lloret fruit d'aquest acord. Del 18 al 20 d'octubre, 25 adolescents que han superat una malaltia greu i els seus acompanyants podran gaudir dels espais de lleure de la localitat per millorar el seu estat emocional.

Aquesta acció es realitzarà conjuntament amb la Fundació Enriqueta Villavecchia i s'emmarca en el Programa de Benestar Emocional Pediàtric de la Fundació Barça, que té com a objectiu el reforç d'emocions positives dels nens i nenes amb malalties greus com el càncer.