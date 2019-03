Els gossos no podran passejar per cap platja de la localitat blanenca.

Els gossos no podran passejar ni banyar-se a cap platja del municipi de Blanes. Així ho ha decidit l'Ajuntament després de realitzar diversos estudis tècnics relacionats amb aquesta petició feta per diversos veïns i veïnes de la localitat selvatana.

Una demanada que el 2018 va aconseguir gairebé 2.000 signatures a favor, a la plataforma on-line Change.org. A la petició se sol·licitava al consistori que habilités una zona de bany per a gossos al final de la platja dels Pins, que delimités la zona amb tanques per «preservar la seguretat» dels animals i que es facilitessin bosses per dipositar-hi els excrements i papereres. «El que busquem és poder disposar d'un espai on gaudir amb els nostres animals de companyia i on aquests puguin córrer, jugar, socialitzar-se i banyar-se lliurement, respectant sempre els espais delimitats», afegien en el document.

Segons l'Ajuntament, arran d'aquesta i altres peticions es va realitzar un pla per estudiar les possibles ubicacions d'un espai per a gossos a les platges municipals. Una de les opcions era obrir als animals un tram d'alguna de les platges, un pas que, segons el consistori, es va descartar perquè comporta no poder optar al guardó de la bandera blava que acredita la qualitat de la platja en qüestió. Una segona opció era ubicar aquest espai a l'extrem sud de la platja de s'Abanell, l'únic lloc que quedava disponible. Finalment, però, també es va descartar per la seva proximitat a la desembocadura del delta de la Tordera, un espai natural protegit. Per tot plegat, l'Ajuntament ha desestimat la petició veïnal per manca d'espais disponibles a les platges del municipi. Tot i això, l'Ajuntament assegura que ja està estudiant altres alternatives.

A diferència de Blanes, a Lloret de Mar sí que existeix un espai apte per a gossos al tram sud de la platja de Fenals que ocupa més de 10.000 metres quadrats de sorra. Aquesta zona estableix una sèrie de normes de conducta que s'han de respectar com evitar que els animals orinin a la sorra i que, en cas d'incomplir-se, poden comportar multes de fins a 1.500 euros. Tot i això, només poden gaudir d'aquest avantatge fora de temporada alta, és a dir, d'octubre a maig.