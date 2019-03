La Policia Local de Blanes precinta la part ampliada il·legalment del càmping Blanc d'Eivissa

La zona precintada per la Policia Local de Blanes

La zona precintada per la Policia Local de Blanes Ajuntament de Blanes

La Policia Local de Blanes (Selva) ha inspeccionat i precintat aquest dimarts la part ampliada il·legalment del càmping Blanc d'Eivissa. Els agents tenien una ordre judicial per fer-ho després que el mes de gener la propietat els impedís l'entrada però no han hagut d'utilitzar-la perquè els amos els han deixat entrar i els han mostrat com voluntàriament havien tancat la zona afectada amb una tanca metàl·lica. L'actuació d'avui culmina un llarg procés que va començar el mes d'octubre del 2018 quan l'Ajuntament va emetre un decret que ordenava als responsables de l'establiment que tanquessin la zona ampliada de manera il·legal. Tenien temps fins a finals de novembre però abans que s'esgotés el termini van entrar una petició demanant que s'allargués tres mesos més.

El consistori els va concedir la pròrroga però la policia va comprovar el 18 de gener que, tot i que s'estava desmantellant la zona, encara hi havia material. La situació va propiciar un nou decret amb el qual la policia va intentar accedir al local però un treballador els va denegar l'accés per ordre dels propietaris.

La policia també va intentar entrar al càmping Bella Terra, afectat per la mateixa problemàtica, però els seus responsables també els van impedir l'accés.