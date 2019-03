Cinc víctimes de l'exrector de Vilobí d'Onyar denuncien que van patir abusos davant la comissió del Bisbat de Girona

Cinc víctimes de l'exrector de Vilobí d'Onyar han denunciat que van patir abusos per part de mossèn Tomàs davant la comissió del Bisbat de Girona que investiga el cas. Durant aquestes setmanes, la comissió ha recollit més d'una dotzena de testimonis, entre els quals hi ha el del mateix capellà. Ara, el Bisbat ja ha començat a donar forma a l'informe que s'enviarà al Vaticà (i que podria incloure més víctimes, en cas que n'hi hagués d'altres que durant els propers dies s'adrecessin a la comissió). Es preveu que el document es trameti a la Santa Seu a mitjans d'aquest mes. En paral·lel, segons ha avançat Catalunya Ràdio, el Bisbat també posarà els fets en coneixement de la fiscalia, tot i que els delictes ja podrien estar prescrits (perquè els abusos van tenir lloc fa dècades).

A principis de febrer, el Bisbat de Girona va engegar la comissió que s'encarrega d'investigar els suposats abusos a menors comesos per l'exrector de Vilobí d'Onyar. La integren un capellà, un assistent i una psicòloga, que al llarg d'aquestes setmanes han recollit més d'una dotzena de testimonis.

Entre aquests hi ha les cinc víctimes que han relatat haver patit tocaments i abusos per part de mossèn Tomàs. La resta de testimonis són gent a qui la comissió ha considerat important prendre declaració, i que estan vinculats a Vilobí d'Onyar, al col·legi Bell-lloc del Pla o bé en altres llocs on el rector va exercir el seu ministeri.

A més, la comissió també ha parlat amb el capellà, que ara té 91 anys. D'ençà del 1999, quan es va retirar, l'exrector s'està en una residència per a capellans retirats de la diòcesi

Fonts del Bisbat admeten que s'esperaven poder entrevistar-se amb més suposades víctimes. I és que, quan es va engegar la comissió, ja n'hi havia més d'una dotzena que havien denunciat públicament haver patit tocaments i abusos per part de l'exrector.

Aquests suposats casos es repartien entre Vilobí d'Onyar (on el rector va muntar un casal d'estiu i va condicionar un gimnàs al costat de la rectoria), l'escola Bell-lloc de Girona (on el mossèn feia de voluntari a l'oratori) o Siurana d'Empordà (on va exercir el ministeri a finals dels anys 50). La majoria dels abusos, això sí, s'estenien entre els anys 60 i 90. És a dir, que es van allargar durant més de tres dècades.



L'informe, a mitjans de març

A partir d'ara, la comissió d'investigació començarà a donar forma a l'informe que s'enviarà al Vaticà. Això, sense perjudici que en els propers dies s'hi puguin incorporar noves denúncies (en cas que hi hagués més víctimes de l'exrector que s'adrecin al Bisbat de Girona).

Es preveu que l'informe estigui redactat en pocs dies, i que durant la segona quinzena de març ja es trameti a la Santa Seu. Fons del Bisbat de Girona expliquen, a més, que un cop el document estigui en mans del Vaticà, la Congregació per la Doctrina de la Fe trigui poc a emetre una resolució sobre el cas de mossèn Tomàs (que pot comportar que se li retiri el ministeri).

En paral·lel, el Bisbat de Girona també posarà els fets en coneixement de la fiscalia, tot i que els delictes ja podrien estar prescrits (perquè van tenir lloc fa dècades).