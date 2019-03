Caldes instal·larà una vintena de lectors de matrícules per millorar la seguretat

L'Ajuntament de Caldes de Malavella té previst instal·lar una vintena de càmeres lectores de matrícules per millorar la seguretat en el municipi. Segons va explicar l'alcalde, Salvador Balliu (PDeCAT), aquest procés es farà en dues fases i tindrà un cost aproximat de 200.000 euros. «La idea inicial era fer-ho tot junt, però l'actuació superava el pressupost previst» va explicar Balliu, qui va precisar que, per aquest motiu, s'ha dividit la intervenció en dues fases.

El projecte va ser aprovat per la junta de govern local a finals de febrer i la instal·lació de les primeres càmeres començarà entre el pròxim mes d'abril i maig. «Durant la primera fase es posaran 10 càmeres que es repartiran en el nucli urbà i a les entrades i sortides de les urbanitzacions de Can Carbonell i Can Solà», va especificar el batlle. Aquesta actuació està pressupostada en 100.000 euros.

Respecte a la segona fase, encara no hi ha una data prevista, però suposarà la col·locació de vuit càmeres a la resta d'urbanitzacions del municipi: Malavella Parc, el Llac dels Cignes, Tourist Club o Aigües Bones, entre d'altres. Els treballs costaran 100.000 euros més.

L'Ajuntament de Caldes, com altres pobles de la comarca, farà aquesta compra conjuntament amb el Consell Comarcal. Tot i que el cost l'assumirà íntegrament el consistori, els tràmits per a l'actuació els porta a terme l'ens selvatà després que l'any 2017 s'acordés amb els alcaldes que el consell analitzaria la situació de cada poble i de les zones més adequades on instal·lar les càmeres de vigilància.

Aquests aparells lectors permeten captar imatges a temps real i, mitjançant una aplicació de software, identificar les matrícules dels vehicles que circulen per cada localitat. Algunes matrícules s'hauran introduït prèviament al sistema i, en cas de detectar-se alguna irregularitat o algun vehicle sospitós, s'activarà l'avís a les policies locals de cada municipi.

Caldes, però, no serà el primer municipi selvatà a instal·lar aquests dispositius de seguretat. A Arbúcies, abans de l'acord amb el Consell Comarcal, ja disposaven de càmeres d'aquest tipus o a Vidreres, on el consistori va instal·lar, de manera autònoma, tres càmeres.