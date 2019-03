Vilobí vol obrir un centre de dia per a gent gran a mitjans del 2020

Vilobí d'Onyar podria posar en marxa, a mitjans del 2020, el nou i esperat centre de dia per a la gent gran, un equipament llargament reivindicat pels veïns i veïnes de la localitat. Almenys aquesta és la previsió de l'actual equip de govern (GMI) en cas de guanyar les eleccions municipals del pròxim 26 de maig. «La idea seria licitar les obres cap al setembre i que els treballs de reforma poguessin començar el mes de novembre», va detallar el regidor d'Urbanisme, Quim Vivas, qui va remarcar que l'actuació està pressupostada en 200.000 euros (IVA inclòs) i ja està contemplada en el pressupost d'aquest any.

Aquest equipament municipal ocuparà la planta baixa de l'antic dispensari -situat al carrer Empordà-, que actualment està llogat al Departament de Salut i compta amb diverses oficines. Segons el projecte de l'Ajuntament, l'actuació consistirà a reformar aquesta part de l'edifici per convertir-lo en un espai diàfan amb un menjador i una cuina oberta, i espais per a infermeria, perruqueria, podologia i altres serveis. A més, també es reformarà el pati exterior.

El nou centre tindrà una capacitat màxima per a 25 persones. «La xifra ideal serien 20 persones que podran estar-hi mitja jornada o tota la jornada», va precisar Vivas, qui va recalcar que aquest espai es troba en el centre del poble i que la planta de dalt l'ocupa la llar de jubilats.

En aquest sentit, el regidor d'Urbanisme va recalcar que «fa molts anys» que la gent de Vilobí espera aquest centre de dia. «Ara tenim set o vuit persones grans que s'han de traslladar cada dia fins al centre de Riudellots», va indicar Vivas, qui va afegir que, actualment, el 14% de la població del municipi té més de 65 anys (un total de 432 persones) i, d'aquestes, un 4% de més de 85 (89 persones).

L'edil també va avançar que la reforma es farà seguint els requisits exigits pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per poder ser homologat i que els usuaris puguin gaudir d'ajuts com la Prestació Econòmica Vinculada (PEV). Segons el consistori, aquesta ajuda està subjecta al grau i al nivell de dependència i capacitat econòmica de la persona beneficiària i està destinada a la cobertura de les despeses dels serveis previstos al Programa individual d'atenció (PIA), quan no és possible l'atenció per part d'un servei públic o concertat per manca de disponibilitat.

En relació amb la gestió de l'equipament, està previst que es delegui a SUMAR Acció Social, una entitat de la Diputació de Girona que s'ocupa de gestionar serveis i infraestructures d'àmbit social. Forma part del Consorci d'Acció Social de Catalunya i, actualment, gestiona 17 equipaments similars, una desena dels quals, a la província de Girona. «El 51% d'aquesta entitat és pública i per aquest motiu no cal fer concurs públic, perquè es tracta d'una delegació de competències», va detallar l'edil vilobinenc.



Presentació posposada

La presentació pública d'aquest projecte estava prevista per ahir, 12 de març, a la sala d'actes de Can Roscada amb la presència de membres de SUMAR i de l'arquitecte del projecte. La convocatòria d'eleccions generals per al 28 d'abril, però, va obligar el consistori a suspendre l'acte. En aquest sentit, Vivas va explicar que segons la Junta Electoral Central, des del passat 4 de març, cap poder públic pot realitzar actes institucionals. «La idea ara és fer la presentació durant la campanya electoral de les municipals», va dir Vivas.