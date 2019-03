El fiscal vol que Jordi Magentí se sotmeti a un polígraf cerebral

El fiscal vol que l'investigat pel doble crim al pantà de Susqueda, Jordi Magentí, se sotmeti a un polígraf cerebral. La prova de Potencial Evocat Cognitiu P300, anomenada popularment test de la veritat, consisteix a presentar al sospitós un seguit d'imatges i àudios de forma aleatòria i comprovar en quines d'aquestes es registra una reacció neurològica. «És una prova innovadora però que té una gran acceptació als Estats Units», exposa el fiscal a l'informe que ha enviat al jutjat per demanar noves diligències relacionades amb la investigació del doble crim de Susqueda.

El fiscal del cas, Víctor Pillado, demana al jutjat que acordi oficiar l'Institut de Medicina Legal d'Aragó perquè li faci aquesta prova a Jordi Magentí i que es gravi en vídeo perquè es pugui visionar en un judici.

L'acusació pública subratlla que aquesta prova ha de comptar amb el consentiment de Magentí perquè s'ha de conjugar amb els drets de l'investigat a la seva intimitat i a no declarar. Al·lega, però, que tractant-se d'una prova «mèdica objectiva» no hauria de tenir «cap inconvenient» a fer-la «si es considera innocent».

«L'ajudaria a provar la seva innocència mentre que, en cas de trobar-nos davant del responsable del doble assassinat, el seu cervell ens reflectiria la realitat del que va succeir, visualitzant imatges que només l'autor dels fets va poder veure», argumenta. El jutjat instructor haurà de determinar si acorda la prova i la defensa exposar si accepta sotmetre-s'hi.

El seu escrit, el fiscal també detalla que no és el primer cop que aquesta prova es fa a l'Estat espanyol perquè s'ha utilitzat «en diversos casos de delicte contra la vida». De fet, l'assassí de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, s'hi va sotmetre en la investigació per intentar localitzar el cos de la víctima.

Després que el 28 de desembre passat l'Audiència de Girona ordenés la posada en llibertat de l'únic investigat per l'assassinat de la parella del Maresme el 24 d'agost de 2017 per considerar que no hi havia «càrrega incriminatòria suficient» contra Jordi Magentí, el fiscal ha enviat un informe al jutjat d'instrucció on sol·licita una desena de noves proves i la presa de declaració de sis testimonis.

Segons recull a l'escrit, aquestes diligències serviran per demostrar si existeixen altres línies d'investigació o si «realment l'investigat és l'autor dels fets en cas que totes les proves condueixin cap a ell, com ha vingut passant fins al moment». «El convertirien en l'autor de manera absolutament necessària perquè el contrari seria contradir el sentit comú», apunta.

Entre les altres proves que demana, hi ha que s'acordi una comissió rogatòria als Estats Units, a través del magistrat d'enllaç, per aconseguir que Google aporti tota la informació de l'historial de navegació dels mòbils de les víctimes. El fiscal detalla que la impossibilitat de tenir accés a la «totalitat» de la informació dels terminals ha provocat que, en aquests moments de la investigació, no es pugui donar una «explicació lògica» al recorregut que van fer les víctimes.



Resposta de la defensa

Per la seva part, la defensa de Magentí, l'advocat Benet Salellas, va qualificar ahir «d'extravagància processal» que el fiscal demani sotmetre'l al polígraf cerebral. Salellas va subratllar que «la prioritat» ha de ser investigar els fets «i detenir els autèntics responsables d'aquestes dues morts terribles», més que no pas tornar a posar el focus damunt Magentí.

La defensa va recordar que l'Audiència de Girona va deixar-lo en llibertat el 28 de desembre passat, després de «rebutjar l'existència d'indicis de criminalitat contra ell». I que, per tant, allò que correspon ara als investigadors i a la fiscalia és «obrir noves línies d'investigació que permetin superar la imputació contra Jordi Magentí». Per això, s'estranya que ara el fiscal demani practicar «proves sobre la ment» de l'investigat «quan no disposa ni d'un sol indici per dirigir el procediment contra ell».

L'advocat va assegurar que el test de la veritat –que es fa servir als Estats Units- és una metodologia «que ni és científica, ni és pròpia del nostre sistema d'investigació, ni es correspon amb les garanties que en el sistema espanyol té reconegudes la persona investigada».

L'advocat també va dir que, ara per ara, no estan «en disposició» de dir si Magentí se sotmetrà o no al polígraf cerebral en cas que l'Audiència avali aquesta prova. Benet Salellas creu que, abans, hi ha d'haver un debat previ per aclarir si el test de la veritat «és emmotllable en el nostre sistema processal». A més, va recordar que Magentí encara no ha declarat davant del jutjat d'instrucció que porta els crims i que pateix «una malaltia mental diagnosticada».

Ara, és el jutjat d'instrucció qui resoldrà quines proves sol·licitades per la fiscalia accepta o desestima. I llavors, encara es podrà recórrer la decisió del jutjat a l'Audiència de Girona.