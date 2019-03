L´acusat de violar una noia inconscient a Sant Hilari reconeix els fets i accepta 3 anys de presó

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dijous un acusat de violar una noia en un habitatge de Sant Hilari Sacalm (Selva) quan estava inconscient. Els fets es remunten a la nit del 24 al 25 de desembre del 2011. El processat ha reconegut els fets i ha afirmat que tenia les capacitats afectades perquè va consumir molt alcohol. Per això, fiscalia, acusació particular i defensa li aprecien la circumstància atenuant d'intoxicació alcohòlica. A més, també li rebaixen la pena per dilacions indegudes perquè el cas ha trigat més de set anys a arribar a judici. Al final del judici, les parts han demanat 3 anys de presó per un delicte d'abús sexual amb accés carnal. Inicialment, s'enfrontava a una condemna de 8 anys.