S'enfronta a 26 anys de presó per violar i maltractar una menor discapacitada

Un home de 54 anys s'asseurà avui a la banqueta de l'Audiència de Tarragona acusat de violar, maltractar i tancar a casa habitualment una menor -amb una discapacitat intel·lectual del 59%- amb qui mantenia una relació sentimental. La fiscalia demana per a l'home més de 26 anys de presó, vuit anys de llibertat vigilada i el pagament d'una indemnització de 9.000 euros a la víctima.

Segons l'escrit d'acusació del fiscal, la relació va començar a mitjan 2015, quan la noia tenia quinze anys i s'escapava del seu domicili de Reus fins a Salou, on vivia l'home. Posteriorment, van conviure a Barcelona i Massanes fins al maig del 2017, quan la víctima va tornar amb la seva mare.

Mentre van conviure a la Ciutat Comtal, fins al gener del 2017, l'individu la sotmetia de forma diària a constants expressions despectives i humiliants. Així mateix, l'agredia de forma habitual, donant-li bufetades, puntades i cops de puny, sempre segons el relat de la fiscalia.

Durant aquell període, l'acusat va impedir a la menor sortir en tot moment del pis que compartien, la tancava a l'immoble i i la privava de claus i del telèfon mòbil. El gener del 2017 es van traslladar a Massanes, on compartien habitatge amb una parella. Allà l'home la va tancar dins l'habitació cada dia, com havia fet a Barcelona, de les deu del matí a les vuit del vespre, sense que ni tan sols pogués disposar d'un lavabo. Segons la fiscalia, mentre van conviure a Barcelona i a Massanes, l'acusat va obligar la menor en diverses ocasions a mantenir relacions sexuals. Davant la negativa de la noia, la colpejava i li propinava bufetades, i es col·locava damunt seu i l'agafava fortament dels braços per sotmetre-la.