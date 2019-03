Cremen tres cotxes de matinada a Lloret de Mar

Incendi de tres cotxes aquesta matinada a Lloret de Mar.

Els Bombers han apagat els incendis en poca estona.

Els efectius d'extinció d'incendis han rebut l'avís pels volts de dos quarts de sis de la matinada. Que a l'avinguda de Josep Tarradellas, al centre de la població, estaven cremant uns vehicles.

S'han adreçat a lloc i dues dotacions han pogut apagar les flames i en 40 minuts ja han donat els focs per extingits.

Han cremat un Fiat Punto, un Citroen C4 i un Volkswagen Passat.

Les causes de l'incendi per ara no han transcendit.

A lloc a banda dels Bombers també hi ha treballat la Policia Local de Lloret de Mar.