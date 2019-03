La Fira del Playmobil omple el Passeig de Mar de Blanes

Durant tot aquest cap de setmana del 16 i 17 de març el Passeig de Mar de Blanes allotja un esdeveniment apte per al públic de totes les edats: la 1a Fira de Col·leccionisme Playmobil. Amb entrada gratuïta, inclou diversos atractius no tan sols pels aficionats i col·leccionistes dels coneguts cliks, sinó també per a neòfits en la matèria i gent amb ganes de passar una estona entretinguda en general.

El principal atractiu, sense cap mena de dubte, és la possibilitat de cercar i guaitar entre diverses parades de col·leccionistes on es poden comprar figures i complements dels playmobil. Hi ha una desena de punts de venda, amb una nodrida i ampla oferta de caixes descatalogades, productes d'importació, les últimes novetats, figures customitzades, peces a granel i altres al·licients.

A banda de poder triar i remenar entre les parades dels cliks, la fira inclou diversos atractius com els tallers de Creativitat, espais didàctics relacionats amb la iconografia Playmobil on els infants desenvolupen les habilitats motrius i creatives. També hi ha tallers d'Arts Plàstiques amb manualitats que tenen com a base creativa diferents tècniques artístiques; per confeccionar Caretes de personatges Playmobil i Maquillatges de fantasia. També hi ha un Parc Infantil Playmobil gratuït, amb inflables decorats exclusivament amb elements Playmobil; un Photocall de personatges infantils per fer-se selfies amb Ladyburg, Cat Noire, Vaiana, Superman, Capità Amèrica, Charles Chaplin o Tintin, entre d'altres.

La 1a Fira de Col·leccionisme Playmobil de Blanes estarà oberta durant el cap de setmana al llarg de tot el dia, amb una breu pausa al migdia. Dissabte l'activitat finalitzarà a les 8 del vespre, i diumenge l'horari a les 7.

Autor Fotografies: Ajuntament de Blanes