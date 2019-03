Els tapirs tornen a Caldes més de 3 milions d'anys després de desaparèixer

Els tapirs són animals herbívors, amb visió crepuscular i que es poden trobar en zones boscoses de Sud-amèrica, Centreamèrica i el sud-est d'Àsia, on impera un clima tropical. Fa més de 3,5 milions d'anys, però, aquests curiosos animals campaven pels camps i terrenys on, actualment, s'alça el poble de Caldes de Malavella.

Ara, han tornat a la localitat selvatana per quedar-s'hi. Però no de carn i ossos sinó com a reproduccions artificials. «Al Camp dels Ninots s'hi ha col·locat la figura d'un mascle, i a l'Espai Aquae, els visitants hi podran veure una femella amb una cria», explica el regidor d'Obres i Serveis, Sergi Mir, qui recalca que, d'entre tots els animals trobats a la zona, s'ha decidit reproduir els tapirs perquè son «els més vistosos». «En l'àmbit científic, el tapir no és l'animal més interessant. Ho son més els bòvids, que ja estan extingits i que tot i ser molt grossos es creu que eren molt lleugers», relata l'edil caldenc.

Per aconseguir una recreació fidel a l'aspecte que tenien els tapirs en aquella època, el consistori va contactar amb l'empresa QOtaller Natura i Museografia de Sils, especialitzada a crear escenografies museogràfiques. Segons explica el director d'aquesta empresa, Xavier Amat, el primer que van fer va ser contactar amb l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), que s'encarrega de dirigir els treballs de recerca al Camp dels Ninots. «Ens van facilitar imatges i la mida dels ossos dels diferents tapirs trobats a Caldes i, a partir d'aquestes dades, vam estudiar les parts de l'animal i el vam recrear en 3D», detalla Amat, qui afegeix que, a més, des de l'IPHES els van assessorar sobre l'aspecte extern que es creu que tenia l'animal en aquesta zona: amb pelatge blanc i negre i semblant a l'actual tapir del sud-est asiàtic. Després de tot aquest procés, QOtaller Natura va elaborar diferents motlles de fang i, després, de resina ignífuga a partir de la qual van néixer els tapirs de Caldes de Malavella.

Tot i això, aquestes no són les úniques figures relacionades amb el Camp dels Ninots en les quals s'està treballant des de QOtaller. Aquesta empresa de Sils també és l'encarregada de crear tota l'escenografia del centre d'interpretació Espai Aquae dedicat a l'aigua i al patrimoni arqueològic trobat a Caldes, un dels més prolífics del pliocè que hi ha a Europa.



El futur Espai Aquae

Ubicat a l'antic castell caldenc, aquest centre -que encara s'està executant- consta de dues plantes i té com a fil conductor l'aigua. La primera planta constarà d'una entrada i sis sales museogràfiques. A l'entrada, el visitant hi trobarà un espai que reproduirà com era el Camp dels Ninots fa 3,5 milions d'anys i incorporarà un petit estany, vegetació, un gran arbre tropical i dos tapirs, entre altres elements. «Els de QOtaller són molt curosos amb els detalls científics i el que es vegi allà serà el que realment hi havia en aquella època», destaca Sergi Mir.

La primera sala estarà dedicada al vulcanisme, tenint en compte que, durant la prehistòria, el Camp dels Ninots era un volcà, que amb el pas del temps va donar lloc a un llac i a una selva tropical. A la segona sala es parlarà del fenomen de l'aigua termal relacionat amb el vulcanisme. El tercer i el quart espai estaran centrats en l'aprofitament de l'aigua durant l'època romana, del termalisme i industrial. I finalment, la cinquena i més gran serà per al Camp dels Ninots. «En aquesta sala hi haurà una reproducció d'un tall geològic en què es podran veure els diferents estrats d'una excavació arqueològica i s'hi podran fer tallers per a la mainada», puntualitza Mir.

A la segona planta, hi ha una cuina que funcionarà com a taller d'activitats, el laboratori de restauració on els arqueòlegs acaben d'excavar, consolidar i preservar les restes òssies trobades al jaciment i una sala que durant l'any serà un taller, menys el mes de maig, quan es convertirà en un dormitori per a l'equip d'excavació.

Sobre la futura obertura del centre, Mir avança que la idea del consistori és fer una jornada de portes obertes al maig coincidint amb la campanya d'excavació i que la inauguració oficial està prevista per a la pròxima tardor.