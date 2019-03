S'exhaureixen les invitacions per assistir a la festa dels Súpers de Blanes

Ja no queden invitacions per assistir a la Festa dels Súpers On Tour que se celebrarà dissabte que ve a Blanes.

L'aplicació per reservar les invitacions s'ha obert avui les deu del matí, i en menys d'una hora s'han exhaurit tant per a l'espectacle del matí com per al de la tarda. Les localitats són numerades i l'aforament és limitat, per la qual cosa és imprescindible haver reservat les invitacions per accedir a la Festa.

La de Blanes serà l'última parada d'aquesta edició de la Festa que ja ha passat per Barcelona, Tarragona i Lleida. A la localitat selvatana es farà a la Ciutat Esportiva i consistirà en un gran espectacle que tindrà dues sessions, de matí i de tarda. Al matí, les portes s'obriran a dos quarts de deu del matí i l'espectacle començarà a les onze del matí. A la tarda, l'espectacle començarà a les cinc de la tarda i les portes del recinte s'obriran a dos quarts de quatre de la tarda.

La primera parada de la Festa dels Súpers On Tour va ser Barcelona, el 27 d'octubre passat, el 17 de novembre va ser el torn de Tarragona i el 10 de febrer, el de Lleida.

Es tracta d'un espectacle de dues hores, protagonitzat per la família del Super3, els programes i les sèries del canal, ple de sorpreses i girs de guió per explicar una història plena de música i aventures, i centrada en valors com la sostenibilitat, el respecte per la natura, el treball en equip i la confiança en els altres.

Enguanya, la família del Super3 s'ha embarcat en el Supercreuer del Karaoke disposada a passar-s'ho d'allò més bé, recorrent diferents punts de Catalunya. L'espectacle combina música i aventures, i el protagonitzen, a més dels membres de la Família del Super3, els programes MIC, Dinàmiks i Rat Rank, i els dibuixos animats del canal.

L'Àlex, en Pau, en Fluski, la Pati Pla, en Dan, el Sr. Pla, en Rick, la Nenúfar i la Matoll són els artífexs d'un espectacle ple de sorpreses i girs de guió, que explica una història centrada en valors com la sostenibilitat, el respecte per la natura, el treball en equip i la confiança en els altres.