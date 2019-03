La urbanització del Jaruco de Lloret, afectada per una onada de robatoris

La urbanització del Condado del Jaruco de Lloret de Mar ha patit, en les darreres setmanes, almenys quatre robatoris perpetrats i fins a tres intents en diferents habitatges unifamiliars.

Segons va explicar un veí d'aquest sector de xalets de luxe, a Diari de Girona, els fets s'haurien produït entre el 5 i el 14 de març, principalment en cases dels carrers Pere Serafí i Salvador Dalí, coincidint amb el canvi de torn de les patrulles policials entre les vuit del vespre i les deu de la nit.

Durant aquestes hores, el o els lladres aprofiten per entrar de manera silenciosa a les llars, forçant finestres o portes i sense trencar cap vidre, i, una vegada a dins, s'emporten petits objectes de valor com joies, diners en metàl·lic o dispositius electrònics com tauletes o mòbils, entre d'altres.

Segons el relat d'aquest veí, almenys en dues de les cases no hi van poder accedir, tot i que els seus propietaris van trobar el pany forçat, i, en una altra, l'amo de l'habitatge hauria enganxat el lladre in fraganti intentant entrar, abans de fugir. Totes les llars afectades estan envoltades de terreny i compten amb alarma de seguretat privada.

De moment, els Mossos d'Esquadra han rebut quatre denúncies per robatori en aquesta urbanització en les darreres tres setmanes. Segons va informar ahir aquest cos policial, sembla que es tractaria d'un sol lladre desorganitzat que busca objectes petits de valor per poder-los vendre. A més, s'ha intensificat la vigilància i els controls amb la col·laboració de la Policia Local de Lloret, per evitar nous robatoris i intentar detenir el seu responsable.

Tot i això, alguns veïns d'aquesta urbanització de 300 habitatges han decidit organitzar-se per realitzar patrulles veïnals pel seu propi compte entre vuit del vespre i deu de la nit. De moment, avui està previst que es faci una reunió amb el cap de la policia local de Lloret, el president de la urbanització i alguns veïns, entre d'altres, per parlar d'aquest tema.



Instal·lació de càmeres

D'altra banda, el consistori té pendent la instal·lació de càmeres de videovigilància a diverses urbanitzacions del municipi connectades amb el servidor de la Policia Local. Aquesta va ser la proposta més votada, amb 523 vots, en els pressupostos participatius del passat any 2018. Aquesta proposta estava pressupostada en 500.000 euros.