VÍDEO | Així és com la Policia Local de Blanes redueix un delinqüent reincident violent

La Policia Local de Blanes va detenir ahir un delinqüent reincident i violent al municipi.



Aquest home, un vell conegut pels agents, va haver de ser reduït pels policies.



Els agents, equipats amb guants, van encerclar-lo després que un d'ells l'entretingués i va acabar arrestat. No va ser necessari l'ús de la pistola elèctrica, Tasser.



Els policies van anar amb molt de compte amb aquest individu perquè presenta malalties contagioses.



I de fet, una de les armes d'aquest individu és agredir o mossegar els policies. Amb les conseqüències que això poden comportar per la seva salut personal.



Segons ha pogut saber Diari de Girona, hi ha dos policies que estarien de baixa arran d'uns fets similars la setmana passada. Dos policies van acabar agredits per aquest home.



La situació d'ahir es va donar l'avinguda dels Pavos de Blanes, cantonada amb el carrer Penedes.



En el següent vídeo es pot veure com els agents de Blanes actuen de tal forma que aconsegueixen reduir a l'individu:





Perfecta #Intervención de la Policía Local de Blanes (Girona), reduciendo a este violento individuo, que bajo el efecto de las drogas, ya había agredido a varias personas y lesionado a dos agentes.



¡Buen trabajo de equipo, limpio y efectivo!#ProntaRecuperacion compañeros! pic.twitter.com/KuMKqwGcG4 — CPU Policías Unidos (@CPU_Police) 19 de març de 2019

En l'actuació de la setmana passada, l'home que viu a la població de Blanes, sovint va sota l'efecte, va acabar acusat de ser el presumpte autor d'un. Com es pot veure, en aparèixer ahir de nou pel carrer, el jutge el va deixarpels fets de l'anterior setmana.La setmana passada