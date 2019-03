Entren a robar en tres habitatges de Vilobí d´Onyar en menys de 24 hores

Vilobí d'Onyar va patir, aquest cap de setmana passat, tres nous robatoris silenciosos en diferents habitatges d'on els lladres es van emportar joies i diners. Segons ha pogut saber Diari de Girona, dos dels robatoris es van produir divendres a la nit, entre les nou i les deu, al carrer Freixer i a la plaça del Pla. En aquestes llars, els lladres van entrar-hi forçant la persiana i la finestra corredissa i accedint a l'interior de l'habitatge pel menjador. Una vegada a dins, els delinqüents van regirar les diferents habitacions i van robar joies i diners. L'alerta del robatori als Mossos i als vigilants municipals la van donar els veïns.

El tercer dels avisos per robatori es va produir unes hores més tard, concretament a les tres de la tarda de dissabte al carrer Pare Antoni, situat al nucli de Vilobí. Allà, el modus operandi dels lladres va ser el mateix i se sospita que també hi podria haver entrat durant la nit de divendres.

Aquests nous robatoris van causar alarma entre els veïns del municipi, arran, sobretot, de l'onada de robatoris -fins a 14 de denunciats- que es van produir a finals de l'any passat. Un dels més sonats va ser el que va patir l'exalcalde del municipi, Joan Busquets, a qui li van robar un cotxe d'alta gamma de la marca Lexus.

Després d'aquells fets, un centenar de veïns van decidir organitzar-se i crear un grup de Whatsapp per comunicar-se més ràpidament entre ells i amb els vigilants municipals sobre la seguretat i vigilància del municipi. A més, el consistori es va reunir amb els veïns i veïnes a Can Roscada per tractar el tema. A la trobada hi van assistir l'alcaldessa, Cristina Mundet, l'inspector de Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, Albert Muñoz, i el coordinador de la Guàrdia Municipal de Vilobí, Víctor Cardoso.



Guàrdies nocturnes

Arran d'aquests fets, l'alcaldessa va explicar que aquest cap de setmana passat es feien guàrdies nocturnes que fa un agent de deu de la nit a set del matí. «Quan van passar els fets a Vilobí, l'agent estava fent vigilància a Sant Dalmai», va relatar Mundet. El cos de vigilants el formen cinc agents i aquesta vegada, a diferència del gener passat, no poden comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra a causa de la vigilància que aquests fan en els jutjats de Santa Coloma. «Entenem que la situació genera frustració però estem limitats tant per la plantilla com per la legislació», va detallar Mundet, qui va afegir que s'estan tramitant les nou càmeres lectores de matrícules, entre altres accions.

De moment, no hi ha cap detingut pels robatoris d'aquest cap de setmana, i els Mossos de Santa Coloma tenen una investigació oberta.