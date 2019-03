El jutge denega que l'investigat pel doble crim de Susqueda se sotmeti al polígraf cerebral

El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha denegat que el sospitós del doble crim al pantà de Susqueda se sotmeti a un polígraf cerebral, conegut popularment com a test de la veritat.

És l'única de les proves demanades per la fiscalia que descarta però el fiscal ja ha anunciat que recorrerà la decisió perquè l'Audiència de Girona resolgui.

La defensa de Jordi Magentí considera que el gruix de diligències proposades per la fiscalia no busquen obrir línies d'investigació sinó "desactivar" els arguments esgrimits per la mateixa Audiència per deixar en llibertat l'investigat per considerar que no hi ha suficient càrrega incriminatòria.

Per això, sol·licitaran que les noves diligències les facin pèrits judicials insaculats per "garantir que la prova es practica amb plena objectivitat".