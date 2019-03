Tossa realitzarà espectacles lumínics sobre les muralles per atraure visitants

Tossa de Mar farà projeccions sobre les muralles de la Platja Gran entre els mesos d'abril i maig. Segons ha informat l'ajuntament, aquest esdeveniment anomenat "Tossa fontdellum" consistirà a fer servir les tècniques del mapping i els efectes de llum i so que combinarà la història del municipi amb apartats temàtics relacionats amb esdeveniments històrics, com la pirateria, el mar, la pesca o els indians.

Aquesta serà la primera acció d'un conveni que va firmar fa uns dies, l'ajuntament i l'Associació Professional d'Empresaris d'Hostaleria de Tossa (APEHT) amb ''objectiu de desenvolupar accions de millora de la qualitat de l'oferta turística de Tossa.

El projecte es presentarà demà a dos quarts de dues del migdia a la Fira B-Travel de Barcelona i comptarà amb la presència de David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme; Gisela Saladich, alcaldessa de Tossa; Mª Àngels Pujals, regidora de Turisme de Tossa; Francesc Zucchitello, president de l'APEHT; Ramon Curós, director del projecte; i Aleix Gorgorió, creatiu del projecte.

Segons el consistori, els objectius del projecte són portar visitants a Tossa fora de la temporada d'estiu; relacionar-ho amb la cultura i la història de la població; aportar un valor afegit a qualsevol dels altres actes que es fan; i fomentar les pernoctacions. Les projeccions es realitzaran els dies 19, 20 i 21 d'abril; 3 i 4 de maig i 17 i 18 de maig. El cost, que s'emmarca dins el Pla de Foment del Turisme, és de 71.435,81 euros, dels quals l'ajuntament pagarà el 60% i l'APEHT el 40%.

Concretament, el projecte es basa en la llegenda local de El llibre de Tossa de Josep de Palau, i mostrarà la formació de la vila i la seva història donant pas a diferents temàtiques cada cap de setmana de projecció. Així, la idea és narrar en veu en off la formació del paisatge, els primers poblats i la construcció de les muralles i, després, donar pas a diverses temàtiques, que s'iniciaran sempre amb aquesta construcció de base.

Aquestes temàtiques, en una primera fase, seran: Flor de Mar, Pirateria, vil·la marinera i mar i Els indians i les amèriques.

Per a cada un dels trams entre torre i torre, s'instal·larà un projector. L'equip de so instal·lat a la platja constarà de 8 caixes de 1.250 watts i 4 subs de 1.250 watts amb una potència mínima de 15.000 watts de so. Com a efectes especials, aniran màquines de fum a cada una de les torres, així com 8 focus mòbils als merlets de la muralla i 8 focus mòbils sota muralla.

Cada nit hi haurà dues sessions en quatre idiomes (català, castellà, francès i anglès) i, entre elles, tindrà lloc el 1er Concurs Nacional de Mapping de Tossa, un concurs on es convida a totes les escoles de disseny d'Espanya a presentar les seves propostes. Aquest concurs estarà composat per dues parts: els projectes que estan fets expressament per Tossa i els que no són originals, sinó adaptats al format de les muralles i no tenen a veure amb la vila però són de prou qualitat per a projectar-los. A més, hi haurà dues categories de participació: general i educativa:

La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Mª Àngels Pujals, vol destacar la feina feta que s'està portant a terme conjuntament amb el sector privat. "La millora de la governança, el tenir un pla de foment de la Generalitat per desenvolupar i totes les accions diverses de promoció de Tossa dutes a terme per l'equip tècnic de l'oficina de Turisme són senyal de bon feina", conclou.