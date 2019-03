Un ciclista mor en un accident a l'Eix Transversal, a Arbúcies

Un ciclista de 85 anys ha perdut la vida aquest dissabte al migdia en un accident de trànsit a la C-25, a Arbúcies. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloc poc abans de les 14.10 h, al punt quilomètric 212 de l'Eix Transversal, dins del túnel de Joanets. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un xoc entre un turisme i un ciclista, amb el resultat de la mort del ciclista.

La C-25 no està habilitada per ciclistes que hi tenen prohibit circular-hi. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, la C-25 s'ha tallat en sentit Girona.