Creen un santuari vegà a les Guilleries per rescatar animals de l'esclavitud

Dotze gallines i una cabra. Aquests són, de moment, els primers habitants del nou santuari d'animals que han creat un grup de set persones al bell mig de les Guilleries. Sota el nom d'Almas Veganas Santuari Animal, aquest refugi està situat a la finca de can Plana, al municipi d'Osor i té com a objectiu rescatar animals de l'esclavitud i crear consciència sobre el veganisme i altres valors com el feminisme o l'antiespecisme. «No només ens dediquem a rescatar animals sinó que volem conscienciar a través d'ells», explica Fani Moghli, una de les integrants del refugi.

El santuari funciona des del passat mes d'octubre tot i que ja fa dos anys que estan treballant en aquest projecte que valoren com a «gran i ambiciós». «Durant aquest temps hem estalviat per poder llogar aquesta finca amb opció de compra», especifica Moghli, qui explica que s'autogestionen econòmicament a través de diferents activitats com: la venda de roba de comerç just i ecològica que elaboren ells mateixos, cuidant gossos, a través de socis i padrines o invertint els diners que guanya cada integrant del projecte. «Anem fent, però es necessiten molts diners per fer nous tancats perquè els animals que entrin estiguin en bones condicions», subratlla la portaveu d'Almas Veganas qui afegeix que, a part de l'exterior, també han d'anar habilitant l'interior de la masia que és «vella i estava molt abandonada».

De moment, han pogut fer dos tancats: els de les gallines que van acabar fa un parell de setmanes i mesura uns 200 metres, i el de les cabres. Segons explica Moghli, les gallines les van rescatar del barri d'Horta de Barcelona on estaven abandonades en un descampat, i la cabra formava part d'una explotació de camp. «Creiem que és millor que pugui viure la seva vida dignament», remarca. De fet, el col·lectiu assegura que, principalment, es vol centrar a acollir aquells animals «de granja» que hagin sigut explotats, torturats i finalment abandonats.

La pròxima setmana han d'arribar dues noves cabres i tenen previst que, amb el temps, i a mesura que puguin crear nous tancats, podran acollir nous habitants. «Ho anem fent a poc a poc, perquè no volem acumular animals sinó que els hi volem donar un espai on puguin estar bé i tenir un bon hàbitat i sobretot, seguretat», exposa la jove.

Osor, el municipi perfecte

A la finca hi viuen quatre persones que s'encarreguen d'habilitar l'interior i treballar l'exterior. Un cop a la setmana es reuneixen en assemblea per decidir quines tasques són prioritàries, després dels treballs relacionats amb els animals. A més, també han creat un espai dedicat a infermeria, un taller perquè una de les residents pugui fer la seva feina d'il·lustradora o un espai per fer tallers amb la mainada.

I és que aquesta associació sense ànim de lucre no es limita únicament al benestar animal, sinó que també es dedica a fer tasques de conscienciació a través de xerrades, debats, fires o activitats. Una dinàmica que volen implantar al refugi on volen poder fer visites, passar documentals i fer tallers dedicats als més petits. De fet, es defineixen com un col·lectiu horitzontal, feminista, antiespecista, antiracista, assembleari i llibertari.

Sobre la possibilitat de rebre nous membres, Moghli assegura que seria «genial» però que són conscients que costa que la gent surti de la seva rutina diària per dedicar temps a un projecte que és «molt passional, sacrificat i que requereix temps». Tot i això, destaca que poder viure a l'entorn de les Guilleries i, concretament al municipi d'Osor, és un privilegi i una meravella. «El lloc on estem és preciós. Tenim 45 hectàrees i creiem que els animals poden estar en pau», valora la jove qui subratlla que, a més, la vegetació i l'aigua és molt bona, i que estan allunyats de la civilització, però prou a prop per poder realitzar les compres i tasques quotidianes. Finalment, l'associació recorda que també calen voluntaris i aportacions i que es pot trobar informació a la web d'Almas Veganas.