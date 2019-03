Un impediment tècnic obliga a Lloret a canviar de lloc els mòduls del nou institut

Els mòduls del nou institut de Lloret de Mar no s'instal·laran a Can Barnés, com estava previst inicialment, sinó que s'ubicaran al barri del Rieral. Així ho va comunicar ahir l'Ajuntament, concretant que la nova ubicació ja ha estat acceptada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Segons va explicar l'alcalde, Jaume Dulsat, la decisió es va haver de prendre a causa d'una sèrie de dificultats tècniques que presentava el terreny de la zona del Gran Palace. «L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ens demanava un estudi d'inundabilitat, un tràmit que tardava més de tres mesos a fer-se. Per terminis no arribàvem a temps», va especificar el batlle.

Per aquest motiu, des del consistori van decidir buscar un nou espai per a ubicar-hi els tres o quatre mòduls prefabricats que el pròxim curs escolar ja acolliran una seixantena d'alumnes de primer d'ESO. La previsió és que cada any s'incorporin nous mòduls pels nous cursos mentre, paral·lelament, es vagi alçant l'edifici a Sant Quirze, una operació que es preveu que duri entre tres i quatre anys.

«Els terrenys municipals del Rieral compleixen amb la previsió de creixement prevista dels mòduls. A més, tenen zones d'ombra, estan ben connectats i si pot arribar sense transport», va recalcar Dulsat qui va precisar que està ubicat a la zona de la font de Kaikuta i que es respectarà el parc de dunes existent. «De fet, es considera millor, ja que es troba més propera al centre de Lloret, així com a altres centres educatius de la mateixa zona, com són els instituts Coll i Rodes i Rocagrossa, així com a l'escola Àngels Alemany i a la llar d'infants Els Pops», va valorar l'alcalde.

Respecte al cost de la fonamentació d'aquest terreny, el batlle va subratllar que serà menor al previst que, inicialment, era de 150.000 euros. «Calculem que ens costarà uns 100.000 euros», va exposar Dulsat recordant que el consistori assumeix aquest cost per poder tirar el projecte endavant. La instal·lació dels mòduls va a càrrec de la Generalitat i costarà uns 200.000 euros.

La nova proposta feta per l'ajuntament de Lloret de Mar ja ha estat acceptada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, ja els terrenys disposen de tots els requisits tècnics establerts per aquest ens.

Respecte a l'inici dels treballs de fonamentació, Dulsat va explicar que s'han de licitar, però que tot ha d'estar a punt el pròxim setembre.

El centre provisional, que durà el nom d'Institut Sant Quirze, comptarà amb tres espais d'aula i un espai diàfan d'administració i sala de professors. Pel que fa al nom, aquest té l'origen en els terrenys que acolliran en un futur l'edifici del nou centre, situats al costat de l'ermita de Sant Quirze.