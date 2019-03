L´Ajuntament de Blanes retira la pancarta de suport als polítics presos

L'Ajuntament de Blanes ha retirat la pancarta que reclamava 'Llibertat Presos Polítics' a l'edifici consistorial.

El secretari del consistori blanenc ha emès un informe amb aquesta conclusió, després de valorar els pronunciaments de les Juntes Electorals i del Síndic de Greuges de Catalunya.

En aquesta ocasió el rètol no ha desaparegut a causa d'un acte vandàlic, sinó que el consistori blanenc ha actuat de mutu propi, d'acord amb un informe emès pel secretari de la corporació pública.

Abans que avui al matí es fes efectiu treure la pancarta l'alcalde, Mario Ros, segons informa l'ajuntament ja ho va posar en coneixement de tots els grups polítics municipals, que van donar suport la decisió pels motius exposats pel secretari.

En el seu informe, el cap dels Serveis Jurídics del consistori blanenc conclou que s'ha de despenjar la pancarta després de recordar que, des que es van convocar les eleccions generals pel 28 d'abril, les Juntes Electorals s'estan pronunciant en relació a "preservar la neutralitat" de les administracions públiques durant aquests períodes.

A conseqüència d'aquests pronunciaments, s'han cursat les corresponents obligacions perquè es retiri de les façanes dels ens públics "qualsevol element que comprometi dita neutralitat".

El secretari de l'Ajuntament també fa referència al pronunciament efectuat pel Síndic de Greuges de Catalunya en relació a la neutralitat que han de preservar els ajuntaments durant els períodes electorals.

Per últim, respecte al fet que la pancarta es va penjar a la façana principal de l'Ajuntament de Blanes en compliment d'un acord plenari aprovat per majoria, l'informe també conclou que els pronunciaments de les Juntes Electorals recolzen que no són acords vinculants.

En aquest sentit, s'especifica que els alcaldes "no estan vinculats pels acords plenaris, atès que el dret a la llibertat d'expressió es configura constitucionalment com un dret individual que no és predicable per les administracions públiques".



Cinc atacs vandàlics

Amb aquesta decisió, es posa punt final a un intens periple durant el qual la pancarta que es va penjar a la façana principal del consistori blanenc ha patit fins a cinc atacs vandàlics. Se l'ha estripat, ha estat robada i darrerament els desconeguts van tacar la frase 'presos polítics', de manera que només es podia llegir la paraula 'Llibertat'.

La darrera vegada, l'atac vandàlic va tenir lloc durant la matinada del 14 de febrer i, tot i que inicialment la intenció era restituir-la com s'havia fet en anteriors ocasions, finalment la decisió es va deixar pendent.