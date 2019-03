Associacions d'apartaments turístics demanen als partits polítics de Lloret que actuïn contra els pisos il·legals

L'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava- Pirineu de Girona ( ATA) i la Plataforma, que agrupa una dotzena d'empreses gestores d'habitatges d'ús turístic a Lloret de Mar han començat una ronda de reunions amb diferents partits polítics que concorren a les properes eleccions municipals a Lloret de Mar per demanar-los, entre d'altres, que incorporin als seus programes accions per "lluitar amb contundència contra les persones que duen a terme aquesta activitat sense tenir-la legalitzada".

En un comunicat, també demanen que es reconegui la tasca que fan els professionals del sector que compleixen la llei.

La primera trobada l'han dut a terme amb l'alcaldable del PSC a Lloret de Mar, Francisco Pastor . Durant les properes setmanes tenen previst reunir-se també amb altres formacions polítiques del municipi.

Segons l'ATA i la Plataforma l'estratègia de control per als HUTS il·legals hauria de passar per desenvolupar una normativa dictaminada pel propi Ajuntament amb el suport de la policia municipal que contempli "més inspeccions i més efectives". D'altra banda, també consideren que caldria "elaborar un llistat de les persones que actuen al marge de la llei" per tal que la policia hi pogués actuar.