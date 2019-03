El testimoni que va marxar a França després del doble crim de Susqueda diu que no estava fugit

El testimoni que va marxar a França després del doble crim al pantà de Susqueda i a qui l'Audiència de Girona afirmava que calia investigar ha declarat aquest dimecres per videoconferència al jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners. L'home, que l'agost del 2017 estava passant uns dies a casa d'uns amics al Mas Llomà, ha explicat que mai ha estat fugit de la justícia i que després de declarar davant dels Mossos d'Esquadra ja va informar que tornaria a casa seva. El testimoni ha subratllat que el 24 d'agost estava feinejant a l'entorn del mas i va sentir tres trets, un pausa, i un quart tret que procedien de la zona de la pedrera. Assegura, però, que no va veure res perquè no tenia visió a l'aigua.

Aquest dimecres ha declarat per videoconferència l'inquilí del Mas Llomà que no havia comparegut al jutjat quan el van citar a declarar. Per això, el jutge que porta la instrucció del doble crim de Susqueda havia emès una comissió rogatòria perquè pogués prestar declaració des de França.

Es tracta d'un testimoni que va explicar als Mossos d'Esquadra que el 24 d'agost del 2017 va sentir fins a quatre trets a la zona del pantà. En aquell moment, però, era al bosc i no tenia visió directa amb la superfície d'aigua.

A més, el sumari recollia que l'home tenia una ferida a la mà que ell al·legava que s'havia fet tallant-se amb un filferro mentre treballava prop d'una embarcació. Un extrem que, segons fonts del cas, confirmarien proves d'ADN a restes trobades a la barca en qüestió.

La interlocutòria de l'Audiència de Girona que deixava en llibertat l'únic investigat pel doble crim per manca d'indicis recollia que calia investigar aquest testimoni, que tenia pendent encara la comissió rogatòria.

Segons fonts del cas, l'home ha reiterat el que ja va dir als Mossos d'Esquadra i també ha dit que es va sorprendre quan va sentir els trets perquè no era habitual i perquè creia que, igual que a França en aquella l'època de l'any, era veda de caça.

El testimoni ha explicat que va tornar a França en les dates que tenia previst –a finals de setembre- i que ja aleshores va informar als Mossos d'Esquadra que marxaria del pantà. De fet, ha subratllat que va ser ell mateix qui es va posar en contacte amb la comissaria de Santa Coloma de Farners sorprès perquè encara no l'havien citat a declarar al jutjat i perquè algunes informacions el perfilaven com a sospitós.

El testimoni també ha fet referència a un episodi que dos pescadors van descriure a jutjat, quan van assegurar que el dia abans dels fets van veure un home "desbocat" baixant cap a l'aigua i que es van espantar. Segons les mateixes fonts, el francès ha confirmat que va estar creuant unes paraules amb dues persones que es van apropar en barca però nega que tinguessin cap conflicte.