Tossa de Mar és declarada «Vila Marinera»

Tossa de Mar ha obtingut l'acreditació de "Vila Marinera", una marca de l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya adreçada a les poblacions litorals que conserven viva la cultura lligada al mar.

L'acreditació de la marca comporta avantatges en la promoció turística d'una emblemàtica destinació gironina.

Tossa ha estat escollida d'entre 25 candidats. Tres municipis més, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Sant Pol de Mar també han obtingut l'acreditació.

La decisió es va prendre per part del Comitè d'Experts de l'Agència Catalana de Turisme del passat 28 de febrer..

L'Ajuntament de Tossa de Mar ha informat que l'adhesió presenta múltiples avantatges: visibilitat (publicitat als webs www.catalunya.com i www.act.gencat.cat , xarxes socials, etc.), ús del distintiu d'adhesió en la propaganda turística, accés a les plataformes de promoció i comercialització específiques participant en la definició dels plans d'acció, accés amb prioritat al pla de formació específica anual, entre altres.

Una de les primeres accions com a "Vila Marinera" seran les sortides temàtiques organitzades per l'Ajuntament que ja es faran aquesta temporada. Seran l'1 de juny, aprofitant el cap de setmana de la sardinada popular amb havaneres i cremat, i el 10 de setembre, amb tallers de nusos mariners.

La regidora de Turisme, Mª Àngels Pujals, afirma que "les viles marineres tenen una forta personalitat, marcada per alguns aspectes com ara el caràcter historicocultural, gastronòmic, paisatgístic, o per promoure esdeveniments al voltant de la relació entre l'home i el mar". La regidora constata que "això Tossa ho compleix" i afegeix que "som una oferta turística lligada a la cultura del mar i les tradicions pesqueres, que hem sabut mantenir els espais naturals (platges, cales, paisatges, boscos...) i patrimonials, tot oferint experiències i vivències lligades als valors culturals de la vida marinera".



Història i tradicions

La població de Tossa de Mar és una de les emblemàtiques de la Costa Brava que apareix sovint a les llistes dels llocs d'interès. El patrimoni històric, el paisatge i les tradicions són elements que l'han convertit en un dels punts turístics importants del litoral català.

Una de les imatges més conegudes és el recinte emmurallat de la Vila Vella que va ser declarat monumento històric artístic el 1931. Va ser construït al segle XIII i es conserva gairebé tot el perímetre. Avui és l'únic exemple de població medieval fortificada que encara existeix al litoral català.

Un passeig per l'interior permet recorre carrers estrets i antigues construccions d'època medieval abans que comencés a expandir-se fora de les muralles.