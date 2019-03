El Far de Tossa obrirà les portes al públic com a espai museogràfic aquest dilluns

El far de Tossa de Mar, reformat i reconvertit en un espai museogràfic, obrirà oficialment les portes al públic, aquest dilluns. Tot i això, demà i per anar fent boca, se celebrarà una jornada de portes obertes de dotze del matí a sis de la tarda per explicar als veïns com s'han fet les actuacions de reconversió, com està estructurat l'espai o què si pot trobar. «Les explicacions les faran un grup de tècnics que mostraran el nou espai museogràfic i resoldran dubtes», ha relatat el regidor de Cultura i Patrimoni, Sergi Bruna (TU) qui ha afegit que si la jornada té èxit, es podria repetir demà.

Aquest espai obrirà els set dies de la setmana i en diferents horaris depenent de la temporada. A l'hivern, es podrà visitar de deu del matí a dues del migdia, i a l'estiu, de deu del matí a set de la tarda.

Aquesta reforma va arrencar a principis del 2018 amb la transformació de l'interior de l'edifici, on s'hi van efectuar diversos treballs que van permetre: canviar el recorregut expositiu, situar l'entrada i la sortida en llocs diferents, restaurar les obertures exteriors per recuperar l'entrada de llum natura, retirar el paviment de fusta que hi havia i recuperar l'original, i col·locar un vidre a l'escala de cargol. Al llarg d'aquell any, els treballs també van permetre adequar i pavimentar l'espai exterior.

A part de la renovació de l'estructura, també es van actualitzar i ordenar les peces exposades i el contingut que s'explica sobre aquest icònic espai tossenc. Fins fa un any, quan els visitants entraven a l'edifici només podien accedir a la planta habilitada com a Centre d'Interpretació dels Fars de la Mediterrània, on hi havia una botiga, objectes relacionats amb els fars i s'hi feien diverses projeccions generalistes sobre el món dels fars.

Amb la nova museïtzació, els curiosos hi podran trobar: una recepció, un punt d'informació i una botiga; un espai d'interpretació del far de Tossa dins el qual es podrà conèixer també el seu patrimoni artístic, arquitectònic i floral. I finalment, també hi hauran tres espais expositius dedicats a: la història, societat i cultura. Senyals marítims; El Far i el paisatge; i L'ofici del faroner. De la vida al far al professional itinerant. «És un museu molt explicatiu i pràctic», ha valorat Bruna.

Ubicat a la part més alta de la Vila Vella de Tossa –a 60 metres sobre el nivell del mar– el far compta amb una planta rectangular. Tota l'estructura mesura 15 metres l'alçada i forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Els treballs de construcció del far van començar l'any 1914 i la inauguració oficial del far va tenir lloc el 29 d'agost de 1917.