Tossa de Mar instal·larà sis càmeres de seguretat

L'Ajuntament de Tossa de Mar (Selva) té previst ampliar la instal·lació de càmeres de vigilància a diferents punts del municipi. L'any 2017 ja se'n van instal·lar set. D'aquestes, algunes eren lectors de matrícules i d'altres visualitzadors del trànsit, i es van posar a tres accessos i al nucli urbà. Abans de l'estiu, està previst que se n'instal·lin sis més amb les mateixes funcions. Concretament, a la zona del casc antic, passeig del mar, zona comercial, terminal d'autobusos i accés al municipi per Sa Gabarra. El consistori fa una valoració molt positiva d'aquests dispositius en matèria de seguretat. Així per exemple, s'emet un avís quan la càmera llegeix la matrícula d'un cotxe buscat per la policia.