Milers de nens i les seves famílies acomiaden a Blanes la Festa dels Súpers On Tour

La Ciutat Esportiva Blanes s'ha transformat avui dissabte en un immens plató de televisió en directe, on milers de nens i nenes i les seves famílies hauran gaudit al llarg de tot el dia de la darrera parada de la Festa dels Súpers On Tour.

L'espectacle ha començat a les 11 del matí, i milers de súpers i les seves famílies han accedit al recinte per descobrir les sorpreses que s'amaguen en l'espectacle de la Festa, que es podrà tornar a veure aquesta tarda a partir de les cinc.

Aquest matí, els súpers i les seves famílies han pogut gaudir d'un gran esdeveniment a l'escenari. Primer, amb els protagonistes dels programes "MIC", "Dinàmiks" i "Rat Rank", i els dibuixos animats del canal Super3. Després, amb la música i les aventures de la família del Super3. L'Àlex, en Pau, en Fluski, la Pati Pla, en Dan, el Sr. Pla, en Rick, la Nenúfar i la Matoll han protagonitzat un espectacle ple de sorpreses i girs de guió.

S'han encarregat d'explicar una història farcida de música i aventures, i centrada en valors com la sostenibilitat, el respecte per la natura, el treball en equip i la confiança en els altres. Tots els assistents han acompanyat la Família del Super3 en la seva aventura, s'han emocionat junts, han compartit els seus valors i han corejat les cançons del Super3. Si bé la festa està pensada per la canalla, la gent gran també s'ha emocionat amb l'espectacle sensorial de llum, música, sons i sensacions.

En aquesta edició del 2019, la 22a Festa dels Súpers ha canviat el format habitual per convertir-se en un esdeveniment que ha recorregut diferents punts de Catalunya, amb l'objectiu d'arribar a tot el territori i oferir nous continguts i experiències. La Festa s'ha fet enguany en grans recintes tancats, sense activitats exteriors, i en dues sessions de matí i tarda. Abans de Blanes, la Festa ha passat per les ciutats de Barcelona, Tarragona i Lleida.