Es jubilarà l'expresident del Kazakhstan a Lloret de Mar?

Paradís construït. L'estreta relació entre l'expresident del Kazakhstan i Lloret de Mar comença el 2007 i ha estat sembrada de luxe, polèmiques i querelles judicials

l passat 19 de març el que va ser el primer president del Kazakhstan independent, Nursultán Nazarbáyev, va anunciar per sorpresa que dimitia del càrrec. El veterà excomunista té 78 anys d'edat, diversos problemes de salut i feia tres dècades exactes que era al capdavant de la República centreasiàtica.

A més de 6.000 quilòmetres del seu país, Narzabáyez és un personatge molt popular al qual es coneix com «el Rus». La seva fama, però, no té res a veure amb la trajectòria política que ha desenvolupat des del 1989 en el país postsoviètic, sinó que està relacionada amb un llarg i polèmic projecte urbanístic de la Costa Brava: can Juncadella.

Situada entre cala Canyelles i cala Morisca a Lloret de Mar, aquesta finca va ser adquirida per la família Nazarbáyev l'any 2007. En aquell moment, se sabia poca cosa sobre els nous propietaris de l'immoble. Només que era una empresa anomenada Flinder Data SL que s'havia constituït tres anys enrere. Tot i això, a la localitat selvatana alguns veïns ja especulaven que, darrere de la compra, hi havia un «multimilionari rus».

Poc després, les obres de construcció de la que acabaria sent una gran mansió de luxe van començar sota un estricte secretisme. Una massiva tala d'arbres, però, va fer sospitar el grup ecologista SOS Lloret que s'estaven cometent possibles irregularitats en aquesta zona d'Interès Natural del Massís de Cadiretes, que forma part de la Xarxa Natura 2000.

Sospites que es van confirmar quan van aparèixer nous camins que anaven des de la finca fins a la cala, es van col·locar tanques de filferro al voltant dels terrenys, es van iniciar els moviments de terra o, fins i tot, es van retirar els senyals que indicaven el traçat del camí de ronda que transcorria pel mig de la finca i que era d'accés públic. De fet, va ser aquesta última maniobra la que va provocar la indignació veïnal del municipi i va convertir aquesta obra en una de les polèmiques urbanístiques més sonades de l'última dècada.

Arran de les queixes presentades, el 2008 el Departament de Medi Ambient de la Generalitat va especificar que l'àrea tenia usos agrícoles, ramaders i forestals i que es podien enderrocar la casa dels masovers i el galliner, però no construir-hi un xalet. Aquest informe, però, no va aturar els nous propietaris, que van seguir endavant amb les obres.

De fet, el 2009, l'equip de govern d'aleshores -encapçalat per Xavier Crespo (CiU)- va signar un conveni amb el propietari de la finca, en el qual aquest últim es comprometia a finançar la construcció d'un camí de ronda entre la platja de Canyelles i cala Morisca -d'uns 1.200 metres de longitud- amb uns 400.000 euros, a canvi de tenir tallat al pas el camí públic GR-92 que passa per dins de la finca privada. El camí de ronda, però, no es va arribar a fer mai i els amos de la finca van col·locar una porta per impedir el pas.



Arribada glamurosa

Va ser el juliol d'aquell any quan, l'ara expresident de Kazakhstan, va estiuejar per primera vegada a can Juncadella de Lloret de Mar, on va arribar amb l'aleshores iot més car del món, propietat del bilionari indi Lakshmi Niwas Mittal: l 'Amevi Yatch. Allà, es va allotjar a l'antiga casa senyorial, reconvertida en complex de luxe, on van celebrar una glamurosa festa amb convidats provinents de les altes esferes polítiques d'Europa. En aquell moment, es deia que els amos de la finca eren una de les tres filles del mandatari, Dinara Nazarbayeva, i el seu marit, el magnat Timur Kulibáyev.

L'any 2010, el malestar dels veïns i els ecologistes es va incrementar quan la família Nazarbáyev va enderrocar el galliner i la casa dels masovers per construir una mansió-xalet per a convidats de 3.200 metres quadrats, un aparcament interior per a 15 vehicles, discoteca, sala de cinema, jacuzzi, saunes, gimnàs, saló de te, celler, 13 suites i 19 banys, entre altres comoditats. Aquesta obra va comptar amb l'autorització de la Comissió d'Urbanisme de Girona i de l'Ajuntament tot i l'existència de diversos informes desfavorables de Medi Ambient. Aquell estiu, a més, es va autoritzar un castell de focs artificials enmig d'aquesta zona protegida.

SOS Lloret va denunciar els fets al jutjat de Blanes i davant la Fiscalia de Medi Ambient. La primera va permetre confirmar que el propietari de la finca era, directament, el president del Kazakhstan. La segona va acabar amb la imputació de diversos càrrecs d'Urbanisme.



Obrir el camí de ronda

Des de llavors, cada 19 d'agost, la jet-set internacional torna a cala Canyelles. És el dia en el qual Dinara compleix anys. I a la celebració, el seu pare, no hi falta. Per això, a banda d'utilitzar iots de luxe per arribar a Lloret, en alguna ocasió també ha arribat en un jet privat que aterra a l'aeroport de Girona.

Tot i això, aquesta família no va tornar a ser notícia fins al 2015 i a causa del camí de ronda que travessa la finca. L'equip de govern d'aleshores va considerar que s'havia vulnerat l'acord inicial, i el gener de 2015 va decidir rescindir el conveni i reclamar als amos de Can Juncadella que reobrissin el pas. El 2016 el ple municipal va aprovar donar un ultimàtum de 10 dies al propietari de la finca perquè «cessés en la seva activitat d'usurpació». El termini acabava el dia 15 de juny i, aquell mateix dia, el Jutjat Contenciós número 3 de Girona va suspendre l'execució forçosa. El jutge va al·legar que, en aquest cas, havia de prevaler l'interès particular per damunt del general. L'equip de govern (ERC, PSC, CiU) va presentar llavors al·legacions a la mesura i, el juliol d'aquell any, el jutge va autoritzar el consistori de Lloret a obrir el camí i la porta d'accés i retornar a Lloret allò de què la família Nazarbáyev s'havia apropiat el 2007.

De fet, aquest camí ha permès confirmar que la presència de la família de l'expresident segueix ben present a la finca. El setembre d'enguany, realitzar aquest tram era pràcticament impossible a causa de les mesures d'intimidació que utilitzaven els propietaris per allunyar els visitants.



Allunyat del petit paradís

A l'expresident, però, no se l'ha vist en els últims dos anys. I encara que pugui seguir estiuejant en aquest trosset de Costa Brava, és improbable que, ara, una vegada jubilat del seu càrrec, l'esculli per passar-hi la jubilació. I és que, tot i renunciar a la presidència, Nursultán Nazarbáyev seguirà dirigint el partit Nur Otan i es mantindrà al capdavant del Consell de Seguretat de la República i del Consell Constitucional. Tasques que el mantindran allunyat, almenys de moment, del petit paradís que s'ha construït a Lloret de Mar.