Milers de persones acomiaden la Festa dels Súpers On Tour a Blanes

Milers de súpers i les seves famílies van acudir ahir a la darrera parada de la Festa dels Súpers On Tour, que va tenir lloc a Blanes. La festa es va allargar durant tot el dia a la Ciutat Esportiva Blanes, i va comptar amb dues funcions de matí i tarda. Aquesta ha estat la primera vegada que l'equipament ha allotjat un gran espectacle lúdic i d'entreteniment, ja que abans s'havia centrat principalment en ser la seu de campionats esportius d'àmbit mundial, europeu, estatal i català. Segons apunta l'Ajuntament de Blanes en un comunicat, una de les principals especialitats de la vila és el turisme familiar, àmbit en què s'emmarcaria la Festa dels Súpers. En aquest sentit, el consistori destaca que Blanes va ser la primera població de la Costa Brava en obtenir el juny de 2008 el segell de Destinació de Turisme Familiar (DTF).

La Ciutat Esportiva Blanes va superar ahir totes les expectatives en convertir-se en l'epicentre de l'última parada de la gira de la Festa dels Súpers. A banda d'albergar esdeveniments esportius, l'Ajuntament de Blanes també destaca que les instal·lacions han servit per celebrar tres edicions de la gala de La Nit de l'Esport i les festes de Carnaval dels darrers anys, organitzades pel consistori. Les portes de l'establiment es van obrir ahir a dos quarts de deu del matí, tot i que l'espectacle va començar a les onze i es va repetir a la tarda.

Primerament, van aparèixer a dalt de l'escenari els protagonistes dels programes televisius MIC, Dinàmiks i Rat Rank, i també els dibuixos animals del canal Super3. A continuació, van arribar les aventures de la família del Super3, amb els personatges de l'Àlex, en Pau, en Fluski, la Pati Pla, en Dan, el Senyor Pla, en Rick, la Nenúfar i la Matoll, representant un «espectacle ple de sorpreses i girs de guió», descriu l'Ajuntament. El mateix subratlla que el fil argumental de l'espectacle va anar de la mà d'una «història farcida de música i aventures, centrada en valors com la sostenibilitat, el respecte per la natura, el treball en equip i la confiança en els altres».



Festa en ruta

La 22a Festa dels Súpers ha optat aquesta vegada per canviar el format i convertir-se en un esdeveniment que ha recorregut diferents punts de Catalunya amb la voluntat d'arribar a tothom.

La metodologia d'enguany s'ha centrat a representar un espectacle en grans recintes tancats sense activitats exteriors i en dues sessions de matí i tarda. Abans d'aterrar a Blanes, la festa ha viatjat per les ciutats de Barcelona, Tarragona i Lleida.

L'Ajuntament afirma que la festa s'ha vist des d'un principi com una oportunitat per promocionar el municipi. En aquest sentit, els 120 comerços de l'Associació de Botiguers de Blanes Centre (ABBC) van iniciar la campanya «Benvinguts Súpers, Enganxa't a Blanes!». Com a part de la iniciativa, tothom que durant el dia d'ahir va anar a qualsevol dels establiments es va endur un adhesiu de la família dels súpers. Per fer difusió d'aquesta acció, es van editar uns cartells que es van col·locar als mateixos negocis, gràcies al suport de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que va ser la responsable de cedir el material emprat.