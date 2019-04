Breda ha de pagar 230.000 euros per dues llicències d´obres mal donades el 2007

L'Ajuntament de Breda haurà de pagar 229.544,64 euros a causa de dues llicències d'obres mal donades l'any 2007 quan governava CiU. Segons va explicar en el ple d'ahir l'alcalde, Dídac Manresa (ERC), el consistori utilitzarà part del romanent de tresoreria per abonar aquesta quantitat en compliment de dues sentències judicials: una corresponent al bloc de pisos situat entre el carrer Barcelona i Raval Salvà i, l'altra, a la masia de Can Patranga.

En el primer cas, la sentència ja és ferma, i el pagament serà de 120.000 euros més interessos a Construccions Pau Ortega SL amb relació a nou pisos construïts al llarg dels últims 10 anys. Els fets es remunten al febrer de 2007, quan el govern local va concedir una llicència urbanística per construir uns pisos entre el carrer Barcelona i el Raval Salvà.

Passat un any i després de la denúncia d'un tercer, el consistori bredenc va paralitzar les obres de construcció, que ja s'estaven executant. Va ser en aquell moment quan el govern convergent es va adonar que alguns criteris d'habitabilitat s'havien passat per alt en la llicència inicial. Aquest greuge només afectava una part de la propietat, fet pel qual es va aixecar parcialment la suspensió dels treballs.

Per solucionar aquest error detectat el 2008, l'Ajuntament va realitzar una modificació puntual de les normes subsidiàries per fer encaixar aquell bloc de pisos als criteris d'habitabilitat marcats per la comissió territorial d'urbanisme. La modificació va ser aprovada per aquest ens el 2011. Aquell mateix any, el consistori va desestimar una revisió de la llicència perquè va considerar que ja havia arreglat les deficiències detectades, i va aixecar la suspensió d'obres.

El 19 de setembre de l'any 2012, però, l'empresa constructora va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial per un import de 120.000 euros, ja que considerava que la suspensió de les obres li va fer perdre la venda de quatre dels nou pisos que s'estaven construint. Una petició que va denegar el consistori encara governat per CiU, motiu pel qual el constructor va presentar una demanda judicial.

El jutjat de Girona li va donar la raó el 2015 i va condemnar el consistori bredenc -ja governat per ERC- a pagar 220.000 euros més interessos, una sentència que l'Ajuntament va apel·lar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), qui va dictar sentència a favor de la constructora i va condemnar Breda a pagar 120.725, 70 euros més interessos.



La masia de Can Patranga

L'altra sentència fa referència a la masia privada de Can Patranga. Aquest cas també es remunta al 2007, quan l'Ajuntament va atorgar una llicència d'obra nova en sòl no urbanitzable, una maniobra que va ser denunciada pels Agents Rurals. Inicialment, el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona va condemnar el consistori a pagar 285.000 euros als propietaris de la finca per aquesta llicència mal donada.

L'Ajuntament va recórrer la sentència davant el tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que, finalment, va resoldre condemnar l'ens bredenc a pagar el 25% de la sanció, uns 70.000 euros amb interessos. En el ple d'ahir es va reconèixer aquesta sentència, un pas necessari per poder executar el pagament.



Exonerat del tercer litigi

Respecte al tercer procediment judicial que l'Ajuntament tenia pendent per una altra llicència atorgada el 2007, finalment va quedar exonerat. Es tracta de la masia de Can Seva. En aquell moment, el govern convergent va donar una llicència d'obres majors per fer una ampliació en sòl no urbanitzable i sense comptar amb diversos informes preceptius necessaris. Durant l'execució de les obres, els propietaris van excedir l'espai inclós a la llicència, motiu pel qual es van parar els treballs i la llicència es va declarar nul·la arran d'un informe del Departament d'Interior.

Per aquest motiu, els propietaris de Can Seva van presentar una reclamació patrimonial que va ser desestimada pel Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i, finalment, el Tribunal Suprem (TS).