El Bisbat envia a la Fiscalia l'informe sobre els presumptes abusos comesos per mossèn Tomàs

El Bisbat de Girona ha enviat aquest matí, l'informe sobre els presumptes abusos a menors comesos per mossèn Tomàs entre els anys 60 i 90 a Vilobí d'Onyar.

Aquest informe ha estat elaborat per la comissió diocesana formada a principis de febrer per investigar els suposats abusos a menors comesos per l'exrector de Vilobí d'Onyar. Aquesta comissió estava integrada per un capellà, un assistent i una psicòloga. Dels tretze afectats, només cinc persones van denunciar els seus casos al Bisbat, tot i que aquest va recollir una dotzena de testimonis, entre els quals, el mateix mossèn Tomàs. Aquests testimonis són gent a qui la comissió va considerar important prendre declaració, i que estan vinculats a Vilobí d'Onyar, al col·legi Bell-lloc del Pla o bé en altres llocs on el rector va exercir el seu ministeri.

El document també s'ha enviat a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu.