L'enxampen conduint parlant amb el mòbil, fuig dels Mossos i circula temeràriament per Sils

El van enxampar conduint parlant amb el mòbil i va fugir dels Mossos d'Esquadra temeràriament per Sils.

Això és el que ha va fer un conductor aquest dilluns i ha acabat detingut per la policia. Es tracta d'un home de 50 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Vidreres. Està acusat de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir temeràriament.

També el van denunciar per una infracció administrativa per fer ús de dispositius de telefonia mòbil sense garantir la llibertat de moviments.

El detingut, que té antecedents, va passar el dia 2 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners, el qual el va deixar en llibertat.

Els fets van passar el mateix dilluns durant un control preventiu dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit, que s'havia muntat en una rotonda situada a la carretera C-63, al seu punt quilomètric 17, dins el terme municipal de Sils.

Cap a la una del migdia els agents van fer senyals a un vehicle per tal que s'aturés, ja que el seu conductor estava parlant pel mòbil, però el conductor va fer cas omís, va accelerar i es va enfilar a la rotonda per continuar la marxa per l'interior de la població de Sils.

Els Mossos van seguir-lo i van veure que diversos conductors havien d'apartar-se per evitar ser envestits. En entrar en una altra rotonda del poble, per intentar despistar als agents, va agafar-la en direcció contrària mentre circulava a gran velocitat.

Després de circular perillosament pel costat d'una escola, el conductor va tornar a la carretera on una segona patrulla li va fer indicacions per tal que s'aturés, però el conductor tampoc va fer-ne cas i va continuar conduint temeràriament.

Finalment, entre les dues patrulles van aconseguir aturar el vehicle i detenir al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. També el van denunciar per una infracció administrativa per fer ús de dispositius de telefonia mòbil sense garantir la llibertat de moviments.