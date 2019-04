Maçanet posa en marxa el procés per recuperar l'aigua de Residencial Park

El 2016, l'Ajuntament va haver de repartir garrafes perquè l'aigua no era apta per al consum.

Maçanet de la Selva va posar en marxa ahir tot el procés que ha de culminar en la municipalització de la gestió de la xarxa d'aigua de la urbanització Residencial Park i, acabar així, amb els problemes de potabilitat que arrossega des de fa més de vint anys.

Concretament, el ple va aprovar l'expropiació de la xarxa, la creació d'una comissió d'estudi i l'inici del procés de licitació urgent del servei. «Aquest és el primer pas pràctic per solucionar una problemàtica que va començar el 1997 amb una mala recepció del servei», va explicar ahir l'alcalde, Josep Maria Ciurana (AM).

Segons va avançar el batlle, el pròxim 17 d'abril la comissió d'estudi es reunirà per acordar com desenvolupar la municipalització, els costos econòmics o els terminis, entre altres qüestions. Aquesta comissió estarà formada per l'alcalde, tots els regidors de l'Ajuntament, l'arquitecte municipal, la secretària, i representants de les associacions de veïns.

«En aquesta reunió s'elaborarà un document que s'elevarà a la comissió jurídica assessora i, si aquest ens dona el vistiplau, ja es podran iniciar la resta de tràmits», va detallar Ciurana, qui va precisar que això implicarà fer la licitació temporal i urgent del servei o començar la reconstrucció de la xarxa, uns treballs que, segons l'Ajuntament, costaran uns 4 milions d'euros. «En aquest concurs públic no s'hi podrà presentar Rec Madral ni cap de les seves empreses perquè tenen un deute amb l'administració pública», va especificar el batlle maçanetenc.



Dues dècades d'espera

Tota la problemàtica amb l'aigua potable a la urbanització Residencial Park es remunta al 25 de juny de l'any 1997, quan l'Ajuntament d'aleshores -encapçalat per Antoni Guinó- va recepcionar el sector amb tots els serveis, menys el de la xarxa de distribució i dipòsits de subministrament d'aigua.

Des de llavors, i al llarg de les últimes dues dècades, els veïns han denunciat en reiterades ocasions els problemes relacionats amb la falta d'aigua o la qualitat d'aquesta.

La paciència entre els residents de la urbanització va començar a escassejar l'any 2013 quan l'aigua de l'aixeta va deixar de ser transparent i va començar a sortir marró a causa d'un excés de ferro i manganès. En aquell moment, l'empresa va defensar davant el consistori que no hi havia cap perill per a la salut pública i que tot podria haver estat provocat per un incendi que hi va haver al poble.

Aquell mateix any, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va fer un requeriment a Rec Madral perquè elabores un pla d'actuació per millorar la qualitat de l'aigua distribuïda. Per la seva part l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va notificar a l'Ajuntament que Rec Madral tenia un deute d'1.023.669 euros en concepte de cànon de l'aigua.

L'any 2015, l'aigua de Residencial Park va ser declarada no apta per al consum humà per excés de clorits durant tres mesos: del 27 d'octubre al 27 de gener del 2016. Només dos mesos després, i més concretament el 2 d'abril, l'aigua va tornar a ser declarada no apta per beure ni cuinar pels alts nivells de ferro, manganès i alumini.

El maig d'aquell any, la companyia Rec Madral va anunciar la seva intenció de posar en funcionament la nova planta de tractament amb ozó a finals d'any.

A l'agost, uns 200 veïns de diverses urbanitzacions de Vidreres i Maçanet es van manifestar a Girona per reclamar a les companyies Rec Madral i Riera de Cabanyes una millora en el servei de l'aigua.

La falta d'aigua potable es va allargar nou mesos -fins al desembre-,durant els quals l'Ajuntament va haver de distribuir garrafes i, després, repartir aigua amb un camió cisterna. Ja amb Ciurana al capdavant de l'alcaldia arran d'un pacte de govern amb CiU, el consistori va iniciar, el desembre del 2017, els tràmits per expropiar la xarxa, un procés que ahir va començar a caminar cap a la seva culminació.