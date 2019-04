El Bisbat envia a la Fiscalia l'informe sobre els abusos de l'exrector de Vilobí

El Bisbat de Girona va enviar ahir al matí a la Fiscalia i al Vaticà l'informe sobre els presumptes abusos a menors comesos per l'exrector de Vilobí d'Onyar entre els anys 60 i 90.

Elaborat per la comissió diocesana formada a principis de febrer per investigar els suposats abusos a menors comesos per l'exrector de Vilobí d'Onyar, aquest informe recull la denúncia de cinc dels tretze afectats per mossèn Tomàs i una dotzena de testimonis vinculats a Vilobí d'Onyar, al col·legi Bell-lloc del Pla de Girona o bé en altres llocs on el rector va exercir el seu ministeri. També inclou el testimoni del mateix mossèn Tomàs, que, actualment, té 91 anys.

Creada pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, amb l'objectiu «d'aclarir els fets, acollir, escoltar i acompanyar les possibles víctimes», la comissió la integren un capellà, un assistent i una psicòloga que, segons l'ens eclesiàstic, han elaborat l'informe d'acord «amb la normativa canònica i els protocols vigents».

El document també es va enviar a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, que emetrà una resolució sobre el cas i que pot comportar que se li retiri el ministeri. La fiscalia també haurà d'informar sobre la seva decisió, tot i que des de l'ens eclesiàstic es creu que els delictes ja han prescrit.



Més de 30 anys a la Selva

Aquest sacerdot va ser ordenat el 1953 i a Vilobí hi va arribar l'any 1967 procedent de l'Escala, des d'on ja havien rebut algun avís sobre el comportament del mossèn, però no de casos relacionats amb abusos sexuals. A la localitat selvatana hi va estar 33 anys, fins al 1999. Va ser durant aquests anys quan es van produir suposats abusos sexuals a diversos menors del poble i en espais com el casal d'estiu, el confessionari de l'església o la rectoria, on va fer instal·lar un futbolí i una televisió. Mossèn Tomàs també va exercir a l'escola Bell-lloc entre els cursos 67-68 i 95/96.

L'exrector de Vilobí estava a Arbúcies, però el passat mes de febrer va ser traslladat en una de les tres residències sacerdotals que té la diòcesi a la província de Girona, Aquestes residències es troben a Girona, Banyoles i a Olot.