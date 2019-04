La discoteca Colossos de Lloret de Mar no podrà obrir fins a finals d'octubre

La popular discoteca Colossos de Lloret de Mar no podrà obrir les seves portes fins a finals d'octubre per una suspensió de llicència de l'activitat imposada per l'Ajuntament. Segons ha explicat el regidor de govern, Jordi Sais (PDeCAT), el propietari va rebre la notificació d'aquesta suspensió a finals de febrer i té una durada de vuit mesos que inclou tota la temporada turística.

El regidor lloretenc ha detallat a Diari de Girona que s'ha aplicat aquesta mesura a l'establiment d'oci nocturn després que incomplís un ordre de tancament en dues ocasions. La primera es va produir fa dos anys i, la segona, aquest estiu passat. «Es va detectar que la discoteca tenia un nivell d'emissió acústica que no era el legal i se li va requerir que tanques mentre no soluciones la situació», ha exposat Sais qui ha afegit que el propietari del local va fer cas omís a l'ordre de tancament i va seguir obrint durant tota una setmana, fins que va presentar un informe que acreditava que complia amb els nivells acústics permesos. «La policia local va haver d'anar-hi cada nit a aixecar acta de l'incompliment», ha precisat l'edil.

Arran d'aquesta situació, l'ajuntament va obrir un expedient que es va resoldre al febrer i que suposava l'aplicació de diverses sancions econòmiques per al propietari per no complir els nivells acústics legals i pujaven a uns 5.000 euros en totals.

La conseqüència més important d'aquest expedient però, va ser la suspensió de llicència d'activitat per un període de vuit mesos que li va imposar el consistori per haver desobeït un ordre de tancament i ser reincident. «La sanció no es ferma però s'ha de complir a no ser, que un jutge digui el contrari», ha ressaltat Sais qui ha puntualitzat que els amos del negoci van presentar un recurs de reposició per demanar poder obrir la discoteca mentre no es resol el recurs. «Podrien demanar un contenciós administratiu per sol·licitar la suspensió cautelar de la mesura, però des de l'ajuntament, no tenim notícia que ho hagin fet», ha especificat Sais.

De moment, i coincidint amb l'hivern i per tant, amb la temporada baixa a nivell turístic, el local està tancat.



«Raves» anunciades al local

Tot i que la suspensió és fins a finals d'octubre, la discoteca ja està anunciant un esdeveniment per a aquest mes de juny. Concretament es promociona com el local resident d'un paquet turístic dedicat a oferir diferents activitats lúdic-festives a un públic jove estranger. Anomenat Innovation in the Sun s'anuncia pel 25 de juny i fins al 2 de juliol a Lloret i inclou: una rave en un parc aquàtic, activitats amb escuma i pintura o festes en vaixells, platges o a la piscina, a part dels esdeveniments nocturns.

Segons la web informativa del paquet, durant aquests dies, cada dia es farà festa al Colossos menys el dia 26 de juny. Entre els més destacats hi ha el primer esdeveniment que acollirà la discoteca de Lloret, que serà la gran festa d'inauguració del dia 25 que començarà a les nou de la nit i acabarà a les cinc de la matinada. Les festes rave que es faran els dies 28, 29 i 30 de juny de deu de la nit a sis de la matinada. O la festa de clausura el dia 1 de juliol de deu de la nit a cinc de la matinada.

Tot i aquest anunci, l'Ajuntament ja ha advertitque si obren la discoteca tot i el decret de suspensió de la llicència de l'activitat, des de l'ens s'aixecarà acta i demanaran als jutjats corresponents que s'apliquin «les mesures oportunes». «Se saltaria una altra sanció imposada i si això passa, caldrà veure si hi ha responsabilitats penals», ha advertit el regidor Jordi Sais.