Envien a presó un jove per violar una noia que dormia en un caixer a Lloret de Mar

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes ha enviat a presó un jove per violar una noia que dormia en un caixer de Lloret de Mar. Els fets van tenir lloc la nit del 23 de febrer quan la víctima va perdre l'últim autobús per tornar a casa i va entrar a l'entitat bancària situada a l'avinguda Just Marlés per passar-hi la nit.

Mentre dormia, dos homes van entrar, la van despertar i la van amenaçar per fer-la anar fins a un carreró. Allà, un d'ells la va violar. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona va obrir una investigació i van detenir l'agressor dimecres. La víctima el va identificar a la roda de reconeixement.

La víctima va presentar denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Premià de Mar (Maresme). Segons fonts del cas, la noia estava passat el dia a Lloret de Mar però, quan va voler tornar a casa, va perdre l'últim autobús.

A més, s'havia quedat sense diners i, per això, va decidir passar la nit a un caixer automàtic situat a l'avinguda Just Marlés. Mentre dormia, dos homes van entrar a l'entitat bancària, la van despertar i la van amenaçar per aconseguir que els acompanyés fins a un carreró que hi ha a uns metres de distància. Allà, un dels dos la va violar.

La DIC dels Mossos d'Esquadra a Girona va obrir una investigació per identificar els sospitosos. A banda de la declaració de la víctima, també van recopilar imatges de les càmeres de videovigilància que podien haver enregistrat els dos homes.

Així van identificar el suposat autor de l'agressió sexual. Es tracta d'un jove de 23 anys, d'origen magrebí i amb antecedents per delictes contra el patrimoni. Els Mossos el van detenir dimarts per un delicte d'agressió sexual. La víctima el va identificar a la roda de reconeixement.

La investigació continua oberta per intentar identificar l'altre sospitós. Les mateixes fonts indiquen que no hauria participat en la violació. El sospitós ha passat aquest dijous a disposició judicial del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes, que ha ordenat l'ingrés a presó.