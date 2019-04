La discoteca Colossos de Lloret desafia el consistori

La discoteca Colossos està situada a l'avinguda Just Marlés

La discoteca Colossos de Lloret de Mar continuarà oberta mentre la resolució sancionadora de l'Ajuntament no sigui ferma en via administrativa. Així de contundents es van mostrar ahir els representants del negoci després de les declaracions del regidor de govern Jordi Sais (PDeCAT) anunciant el tancament fins a finals d'octubre.

Per altra banda, el bufet d'advocats del negoci va informar ahir sobre la possibilitat d'iniciar accions legals corresponents, incloses la querella, contra Sais per «si les seves declaracions poguessin incórrer en un il·lícit legal». A més, «obrirem el local fins que la sanció no sigui ferma en via administrativa».

Segons va informar aquesta setmana el consistori, la popular discoteca no podrà obrir les seves portes fins a finals d'octubre per una suspensió de llicència de l'activitat imposada per l'Ajuntament.

Aleshores, Sais va detallar que la mesura s'aplica després que s'incomplís una ordre de tancament en dues ocasions. La primera es va produir fa dos anys i, la segona, l'estiu passat. Sais va exposar que es va requerir el tancament per detectar un nivell d'emissió acústica que no era el legal i que el propietari no en va fer cas, fins que va presentar un informe que acreditava que complia amb els nivells acústics permesos.



Presentar una querella

En aquest sentit, els representants legals de l'establiment d'oci nocturn no comparteixen el relat dels fets i asseguren que la sanció no es pot executar mentre existeixi la possibilitat d'instar qualsevol recurs a l'àmbit administratiu. Per altra banda, apunten, demanaran la suspensió de la sanció davant del jutjat contenciós administratiu.

A més, estudien presentar una querella contra el regidor Sais per les seves declaracions «imprecises i contràries a la realitat jurídica».