El transport públic de Blanes: sis pròrrogues i un concurs per convocar

Fa sis anys, el contracte de prestació del servei de transport urbà de Blanes, que es va adjudicar l'any 1993 a Transports Pujol i Pujol SL, va caducar. Des de llavors, tot i les nombroses demandes, promeses i mocions polítiques perquè es convoqués un nou concurs públic, la concessió s'ha anat prorrogant any rere any.

Les dues primeres vegades, el govern socialista encapçalat per Josep Marigó va prorrogar el contracte al·legant que estava treballant amb l'Ajuntament de Lloret per mancomunar el servei de transport urbà. A Lloret de Mar, Transports Pujol va començar a operar l'any 1965 i tenia un contracte de 50 anys que acabava el desembre de 2015, moment en el qual els dos ajuntaments preveien mancomunar el servei. Un canvi que finalment no va ser possible perquè el servei de transport urbà hagués passat a ser interurbà i, per tant, competència única de la Generalitat. Per aquest motiu, el nou govern blanenc format en aquell moment per PSC i CiU, i fruit de les eleccions celebrades el 24 de maig, va prorrogar el contracte per tercer any consecutiu, és a dir, fins al desembre del 2016.

La quarta pròrroga es va produir a finals de 2016 (quan ERC ja era part de l'equip de govern), després que el regidor de Mobilitat d'aquell moment, Albert Sanz, reconegués que el concurs públic s'hauria d'haver fet al llarg de l'any i que es va endarrerir per la feina relacionada amb la consulta sobre la C-32. Sanz també va afirmar que el servei era «deficient» i que a partir del gener del 2017 es treballaria en la nova plica i en el pla de mobilitat per tenir-los llestos abans de l'estiu. En aquell ple, els grups de l'oposició ja van retreure a l'equip de govern el retard en el procés.

Tot i això, va passar tot un altre any sense que la situació del transport públic canviés. Per això, el desembre del 2017 es va aprovar la cinquena pròrroga de la concessió a Blanes. L'Ajuntament va explicar que la nova plica no «estava llesta» i que ja s'havia començat a elaborar un pla de mobilitat que havia d'estar enllestit en el termini d'un any. També es va proposar que després de les festes de Nadal d'aquell any es creés una Comissió de Treball per tirar endavant el pla de mobilitat. En aquell moment, la regidora de Mobilitat era Pepa Celaya (PSC), ja que el trencament de l'equip de govern amb la sortida el mes d'octubre de CiU i ERC ja s'havia produït i els socialistes es van quedar sols amb quatre regidors portant totes les àrees municipals. A més, al novembre també va dimitir com a alcalde Miquel Lupiáñez, que va ser substituït per l'actual batlle, Mario Ros.

Només un mes després d'aquella cinquena pròrroga, l'empresa Transports Pujol i Pujol SL va ser adquirida pel grup Moventis, un dels operadors de transport urbà i interurbà més grans del país, que, fins que no es convoqui un concurs públic, ha delegat el servei a Circuitos Ruri SL.



Una setena pròrroga?

La sisena i última pròrroga, de moment, es va aprovar en el ple del 21 de desembre passat i estarà vigent fins al 31 de desembre d'aquest 2019. «El 7 de gener ens reunirem per decidir a qui encarreguem l'elaboració del plec de condicions per fer el pla de mobilitat, un procés que podria acabar al maig», va avançar en aquell ple la regidora de Mobilitat, Pepa Celaya, qui va recordar que és el pas previ per fer el concurs públic.

Aquella reunió es va celebrar tal com estava previst i es va acordar encarregar la redacció del plec de clàusules a un gestor extern, qui ja l'ha entregat a l'Ajuntament, i està sent revisat. Segons el consistori, el pròxim pas serà ara licitar la redacció del pla de mobilitat. Un procés que també inclourà la participació dels ciutadans i que es preveu que sigui llarg i no acabi abans de les eleccions municipals del 26 de maig.

Per això, serà el nou equip de govern que sorgeixi dels comicis qui haurà de decidir si continuar el procés iniciat pels socialistes i convocar d'una vegada per totes l'esperat concurs públic per adjudicar el contracte del transport o, per contra, prorrogar la concessió un setè any consecutiu i tornar a començar des de zero.