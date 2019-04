Auge dels policies de quatre potes

Aquest grup policial compta amb tres gossos policia, un cap de Secció i tres gossos (en Zorro, la Mila i la Nala). Fa més de tres anys que funciona i s'han convertit en un referent a Lloret.

Les Unitats Canines de les policies locals s'han convertit en una eina de referència i amb molt bons resultats per a aquests cossos policials. A les comarques de Girona n'hi ha que ja fa anys que funcionen i les que tenen una llarga trajectòria són les de Salt, Girona i Lloret de Mar. Hi ha policies locals més petites que també en tenen, com és la de Caldes de Malavella, i a Figueres, per exemple, la Guàrdia Urbana, ajudada de guies canins, ara està començant a treballar amb gossos policia.

A Lloret de Mar fa prop de cinc anys anys que compten amb la Secció Canina k9 i els seus components són dos policies: el cap de la Secció i un agent de la Policia Local. Compten amb tres agents de quatre potes i un gran olfacte: la Nala, la Mila i en Zorro.

Els dos agents destaquen que tenir una unitat canina s'ha convertit en un segell i imatge de Lloret de Mar i del cos. El cap de la Policia lloretenca, l'inspector Joaquim Martín, destaca el model d'aquesta secció canina, on la unió entre el gos i el policia va més enllà del dia a dia del servei.

Des de Lloret, aquests policies ressalten que les unitats canines gironines són punteres i que juntament amb la de Sabadell són de les més importants de Catalunya. I, com diu l'agent Manel, sovint fan trobades en què intercanvien experiències i també realitzen entrenaments conjunts, entre altres. A més, també s'ajuden entre elles.

Aquest tipus d'unitats no és d'estranyar que cada cop vagin a més, sobretot pel tema de detecció de drogues en municipis. D'Unitats Canines també n'hi ha d'altres cossos com els Mossos, la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, però també en tenen els Bombers, per exemple, per fer recerca de persones.

A Lloret, com recordaven aquesta setmana, la idea de tenir una Unitat Canina va néixer de l'actual cap de la Secció, Siscu, que va convèncer el cap de la Policia de Lloret i, finalment, a l'Ajuntament. Aquesta Secció Canina forma part de la Unitat de Reacció Administrativa i Seguretat (URAS) de la Policia Local. I funciona com qualsevol patrulla del cos municipal, perquè fan serveis de tot tipus i actuen, com les altres, també per requeriment.

El seu dia a dia consisteix a fer patrullatge per zones on hi ha la sospita de consum o venda de substàncies estupefaents. Els policies destaquen que gràcies a l'actuació dels gossos en una zona, per exemple, on es trobaven alguns joves anomenada Puntet, ara ja no hi ha consum de drogues i això mateix s'hauria aconseguit, recorda el cap de la Policia Local, a l'àrea de la Riera. Allà, recorda, abans «fins i tot la gent amagava la droga entre palmeres o punts del carrer» per tal que no els enxampessin.

Els tres pastors belgues que integren la Secció Canina ja s'han fet un nom al poble i tant mainada com veïns dels barris els coneixen i fins i tot els criden pel nom.

El model de Secció Canina es diferencia d'alguns altres municipis, segons l'inspector en cap, en el fet que la unió entre el seu guia –el policia– i el gos és de 24 hores al dia. I és que, a través d'un conveni que es renova anualment, l'Ajuntament es fa càrrec de tot el que fa referència a l'animal –despeses, veterinari, etc.– però a canvi el gos viu amb el policia i aquest és qui l'entrena. La feina, recorda l'agent Manel, comporta entrenaments cada dia.

Tenir tres gossos policia permet, com diu l'agent, que els cans puguin descansar i anar fent torns al llarg de la jornada. Entre els altres serveis que fan aquests agents amb els seus policies de quatre potes hi ha, per exemple, el patrullatge per l'estació d'autobusos i donar suport als controls de trànsit. Per exemple, quan els agents locals aturen vehicles també es fa passar el gos. Si marca quelcom, l'animal entra al vehicle i troba el que sovint neguen els conductors.

400 multes de mitjana a l'any

La Secció Canina de Lloret de Mar interposa unes 400 multes anuals relacionades amb el tràfic de drogues. Els tres pastors belgues estan preparats per detectar fins a 14 substàncies estupefaents. Els policies destaquen que són d'una raça molt intel·ligent i que troben substàncies de seguida.

De fet, per als cans, trobar la droga és un joc, i després de la troballa reben la seva recompensa. Veient-los entrenar, quan se'ls amaga, per exemple, droga, de seguida van a marcar on és i el policia pot localitzar-la.