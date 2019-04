Lloret de Mar tindrà una font per homenatjar les dones per decisió dels alumnes

Lloret de Mar tindrà una font per homenatjar les dones del municipi. Aquesta és una de les propostes guanyadores del plenari de l'Ajuntament dels Infants de Lloret, que es va celebrar ahir al teatre municipal. L'organisme està format pels alumnes de 5è de primària i les seves decisions són executades anualment pel consistori.

«Estem molt contents del debat i la decisió dels alumnes», apunta l'alcalde el municipi, Jaume Dulsat, «és molt positiu que la seva proposta hagi anat en la línia de millorar la visibilitat de les dones». A l'acte hi van assistir els infants de 5è de primària de totes les escoles de la vila encapçalats pels seus representants escollits prèviament a les sessions de treball i representants del consistori.

Durant les sessions preparatòries es van presentar unes trenta propostes que van ser treballades a l'aula. En el procés es va acordar fer un homenatge a les dones en forma de font.



Ubicació de l'equipament

Abans del ple, els alumnes es van reunir quatre vegades. El primer dia, per explicar les propostes que havien triat amb tota la seva classe; el segon, per reflexionar sobre les dones, en què es va comprovar que el 95% dels carrers de Lloret tenen nom d'home; el tercer dia hi va haver una jornada amb una membre de l'associació de dones L'Aurora. El darrer dia va servir per acordar la decisió. La iniciativa ja fa 12 anys que se celebra amb èxit, explica Dulsat.

Per altra banda, la temàtica ha aparegut a l'escola a través d'un treball de recerca per trobar dones importants per a Lloret. Algunes de les dones estudiades són Lucía Echegoyen, que va ser la primera alcaldessa de Lloret; l'Alba Saskia, escriptora; l'empresària Cristina Cabañas; l'esportista Marina Hoernecke; la fotògrafa Assumpció Comas, entre altres.

Per decidir on ubicar la font, els alumnes van utilitzar mapes de Lloret i cada classe va escollir diferents llocs on posar-la. Els quatre espais finalistes són: el parc de Can Sabata (davant de l'Hotel Olímpic), la plaça del Doctor Adler, la Zona Porta de Lloret o la plaça d'Esteve Fàbregas, de Fenals. La decisió final, apunta Dulsat, haurà de ser estudiada per l'equip tècnic. A més, els alumnes van disenyar la font d'una forma en què els visitants puguin tirar monedes que després es podrien donar a alguna associació.



«Lluitat pel poble»

Un altre dels concensos és el text. Per unanimitat es va decidir que la font vagi acompanyada de la frase: «En memòria de totes les dones que han lluitat pel nostre poble». Al costat es va proposar posar un codi QR amb la frase en diferents idiomes perquè la gent de tot arreu ho pugui entendre. També es podrà llegir la llista de dones que han trobat en el seu treball.