Santa Coloma anul·larà les sentències franquistes contra 125 persones

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners anul·larà les sentències franquistes per causes polítiques dictades contra 125 persones del municipi. Segons va informar ahir el consistori, l'acte es farà el pròxim dissabte a les set de la tarda a l'auditori municipal, on alguns dels familiars de les persones represaliades rebran un document individualitzat en el qual es donarà fe de la nul·litat de les sentències dictaminades pel franquisme. En total, i segons l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Santa Coloma de Farners hi ha 125 persones en aquesta situació. «Que sapiguem, no hi ha ningú viu, i a l'acte no hi assistiran tots els familiars perquè n'hi ha que no els hem trobat o que no hi hem pogut contactar», va explicar ahir l'alcalde, Joan Martí (ERC). En aquest sentit, Martí va precisar que algunes de les persones de la llista eren nascudes a la capital selvatana, mentre que d'altres hi estaven de pas, com guàrdies civils, militars o altres funcionaris de la República.

Per poder tirar endavant aquest acte de reparació jurídica, el consistori ha estat treballant durant més de mig any amb un grup d'historiadors colomencs format per Miquel Borrell, Josep Maria Casas i Ernest Morell; l'arxiver comarcal, Quim Carreras; la revista Ressò i l'Arxiu Nacional de Catalunya. Dels 66.590 catalans amb dret al document de nul·litat, hi ha 125 persones de Santa Coloma de Farners. «Falten pocs dies per a l'acte però encara estem fent trucades per intentar localitzar tots els familiars que sigui possible», va destacar el batlle.

L'homenatge estarà presidit per l'alcalde, Joan Martí, i el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Al llarg de l'acte intervindran la regidora Teresa Garcia, qui parlarà en nom de tots els familiars de persones que van patir consells de guerra durant el franquisme, entre els quals, el seu pare i el seu avi. També intervindrà l'arxiver comarcal, qui parlarà en nom de l'Arxiu Nacional de Catalunya, o els responsables de la revista Ressò, que durant anys han glossat la recuperació de la memòria històrica a Santa Coloma de Farners. Hi haurà l'acompanyament musical dels professors de l'Escola Municipal de Música Francesc Alsina i Neus Cuberta.

A més, es lliurarà el document individualitzat que dona fe de la nul·litat del consell de guerra dictat per causes polítiques contra ells. La llei 11/2017 reconeix que els consells de guerra franquistes eren contraris a la llei i que van incomplir el dret a un judici just, per la qual cosa han quedat anul·lats.