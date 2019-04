Un xoc entre camions talla dos carrils a l'AP-7 durant set hores

Situació complicada durant més de set hores a l'autopista AP-7 ahir al matí a l'altura de Maçanet de la Selva. Un accident de trànsit entre dos camions, un dels quals transportava matèries perilloses, va obligar a tallar dos carrils de l'autopista des de la nit fins ben entrat el matí.

El sinistre viari no va deixar ferits, però el fort xoc entre ambdós vehicles va provocar que un dels camions perdés la càrrega. Sortosament, l'altre vehicle que duia la matèria perillosa no va fuitar. Aquest vehicle pesant transportava formol i, segons el Servei Català de Trànsit, l'altre camió va perdre sacs de pols de porcellana al mig de la via.

Aquest accident de trànsit va produir-se pels volts de tres quarts de dotze de la nit a l'altura del quilòmetre 89 en sentit nord. A causa de l'accident de trànsit amb un camió que transportava matèries perilloses es va haver d'activar per part de Protecció Civil el pla Transcat en forma de Prealerta.

Els Bombers van fer la revisió del camió que transportava les matèries perilloses i van concloure que no hi havia fuita. I també van donar suport durant el transvasament del formol a un altre vehicle pesant.



Neteja de la via i obertura

Un cop la mercaderia perillosa va ser transvasada i el material bolcat va acabar fora de la calçada, es van retirar els vehicles implicats en el xoc i es va reobrir la calçada, en concret, els dos carrils que s'havien tancat pel sinistre viari. Això va ser pels volts de dos quarts de nou del matí, set hores després que es produís el sinistre viari.

Tot apunta que l'accident de trànsit va tenir lloc perquè un dels camions s'havia aturat en patir algun tipus d'avaria o problema i l'altre hi va acabar xocant per encalç.

Aquest sinistre viari va produir-se en una carretera d'alta capacitat on sortosament en aquell moment no hi circulaven massa vehicles, i l'actuació dels serveis d'emergència es va produir sobretot durant la nit i matinada. Van provocar-se retencions a la zona, però només d'un quilòmetre.

Al lloc hi van treballar els Mossos d'Esquadra i els Bombers, que hi van desplaçar sis dotacions. El SEM també es va activar però no van haver de traslladar cap ferit a cap centre hospitalari, ja que tot i el xoc els ocupants del vehicle pesant no van resultar afectats per l'accident de trànsit d'aquests dos camions.