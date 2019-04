Un camió queda atrapat en un carrer de Santa Coloma en cedir part del paviment

Un camió ha quedat atrapat en un carrer de Santa Coloma de Farners en cedir part del paviment.



Una de les rodes ha quedat immobilitzada pel forat d'un metre i mig d'altura que s'ha produït.



La Policia Local de Santa Coloma s'encarrega de les tasques de retirada del vehicle d'alt tonatge que seran llargues, ja que d'entrada s'ha de retirar el material que transporta el vehicle d'alta tonatge així com el mateix camió i per això, caldrà una grua.



Els fets s'han produït al carrer de la Creu, un vial força estret de la ciutat, quan faltaven pocs minuts per tres quarts del matí.



Un camió que anava a les obres que s'estan fent al carrer de la Verge Maria, que s'està pavimentant, ha vist com una de les rodes se li enfonsava al carrer, provocat un forat d'un metre i mig de longitud. No s'han de lamentar ferits.



Ràpidament ha alertat el 112 i aquest ha avisat la Policia Local. A causa del fet, el carrer de la Creu està tallat i podria estar-ho durant força hores. Ja que cal retirar el material que duia el camió i després, treure el vehicle pesant. Es tracta d'un carrer molt estret i per tant, això pot dificultar-ne la feina també.



De moment no està clar com s'ha pogut produir el forat, però és una zona on podria haver-hi algun tipus de filtració.



Sortosament però, segons fonts consultades, l'accident no ha causat altres danys com per exemple, als tubs de serveis que passen soterrats.



L'ajuntament informa dels fets a través de les xarxes socials:





Un incident amb un vehicle de gran tonatge ha provocat el tall temporal de la circulació al carrer de la Creu de #SCFarners Les tasques per restablir el trànsit seran lentes i és possible que els carrers Major i del Raval en resultin afectats unes hores

Disculpeu les molèsties pic.twitter.com/IWAJgEUmke — Ajuntament SCFarners (@AjSCFarners) 12 d'abril de 2019