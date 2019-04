Blanes debatrà una nova multa el Càmping Blanc d'Eivissa per l'ampliació il·legal

El ple de l'Ajuntament de Blanes decidirà aquest dimecres 17 d'abril si torna a imposar una sanció d'1,34 milions als propietaris del Càmping Blanc d'Eivissa. El motiu, com en la primera sanció, és una presumpta ampliació il·legal de la instal·lació.

La denúncia inicial va quedar desestimada per un defecte de forma, fet que va permetre als propietaris no haver de pagar. Com que la resolució judicial donava la possibilitat de tornar a emprendre accions legals, el consistori ho va fer i dimecres es portarà a plenari. La multa que se li vol imposar és per una infracció urbanística tipificada com a "molt greu", consistent en fer ús del càmping en una zona sense llicència.

El passat 5 de març la Policia Local de Blanes va inspeccionar i precintar la part ampliada il·legalment de l'establiment turístic. Els agents tenien una ordre judicial per fer-ho després que al gener la propietat els va impedir l'entrada. Ara bé, la policia no va necessitar executar l'ordre judicial, ja que els amos els van deixar entrar i els vam mostrar com, de manera voluntària, havien delimitar la zona afectada amb una tanca metàl·lica.