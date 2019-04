Homenatgen 125 persones de Santa Coloma de Farners processades pel franquisme

L'emoció, el record i la justícia van ser ben presents ahir a l'auditori de Santa Coloma de Farners, on es va portar a terme un acte de reparació jurídica i homenatge a 125 colomencs que van ser sotmesos a consells de guerra i processos judicials durant el franquisme. Per a la celebració d'aquest acte, es van convocar diversos familiars dels homenatjats -els que s'han pogut localitzar- que es podien comptar en centenars i que van omplir l'equipament de gom a gom amb un silenci respectuós i molta emoció continguda.

Tots ells van ser representats per la regidora Teresa Garcia, el pare de la qual va ser una d'aquestes 125 persones. Durant el seu parlament, Garcia va recordar com el seu pare va marxar a l'exili el 3 de febrer de l'any 1939, com va sobreviure a diversos camps de concentració alemanys i com, quan va tornar a Espanya, va ser detingut i condemnat per un consell de guerra a quatre anys de presó a la Model. «Ha estat molt emotiu i estem molt satisfets amb aquesta restitució històrica», va valorar Garcia.

L'acte també va servir perquè veïns de Santa Coloma de tota la vida descobrissin que tenien familiars que havien passat per la mateixa situació i poder compartir records i experiències.

Presidit per l'alcalde, Joan Martí, i el president de la Generalitat, Quim Torra, també va intervenir Quim Carreras, l'arxiver comarcal, qui va parlar en nom de l'Arxiu Nacional de Catalunya, ens que ha facilitat el llistat dels 125 colomencs. Van ser Martí i Torra qui van entregar els documents individualitzats que donen fe de la nul·litat dels consells de guerra. Durant l'acte es va comptar amb l'acompanyament musical dels professors de l'Escola Municipal de Música Francesc Alsina i Neus Cuberta.

D'altra banda, es va fer un minut de silenci en memòria de Neus Català, l'última supervivent catalana dels camps d'extermini nazis, morta ahir, i a qui el president català va qualificar de «dona extraordinària» i un «exemple» per a tots.