Més de 200 accidents en deu anys en un tram d'11 quilòmetres de la C-63

A la comarca de la Selva, la C-63 és coneguda com la «carretera de la mort» a causa dels nombrosos accidents que s'hi registren cada any. Un dels trams on la sinistralitat és més elevada és el que transcorre durant 11 quilòmetres pel municipi de Vidreres. Allà, i segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT), s'hi han produït 210 accidents en els darrers deu anys. D'aquests, vuit van ser mortals amb un total de 13 víctimes. D'accidents amb ferits greus, de moment i a l'espera de les xifres finals del 2019, se n'han produït 14, amb un total de 28 afectats. Respecte als ferits lleus, des del 2009 se n'han registrat 311. Unes xifres que, sumades, suposen 352 persones afectades directament per aquesta via només a Vidreres i en els darrers deu anys.

Dels accidents mortals en aquest tram de la C-63, el més greu es va produir el juliol del 2018, quan hi va haver un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta que va provocar quatre víctimes mortals. El sinistre es va produir al quilòmetre 8,5 i van morir quatre dels cinc ocupants del turisme, d'entre 25 i 29 anys i veïns de Sils, Salt i de Vidreres. Tot i això, l'any amb més víctimes mortals va ser el 2015, amb un total de cinc finats en dos accidents.

Al llarg d'aquesta última dècada, el nombre d'accidents s'ha mantingut en la vintena, excepte el 2009, quan se'n van produir 32, i el 2013, quan la xifra va ser de 10, la més baixa fins ara. De fet, aquell any no es va produir cap mort en aquesta carretera i tots els ferits (11) van ser de caràcter lleu.

Recollida de signatures

Per tal d'acabar amb aquesta sinistralitat, una veïna del poble, Jesica Borrego, ha creat la Plataforma Afectats pels Accidents de la C-63, ha encapçalat una recollida de firmes per demanar que es redueixi la velocitat del radar fix que hi ha la via i, juntament amb altres associacions de víctimes, fa anys que parla amb diferents administracions perquè s'hi apliquin mesures de millora urgents. A més, també vol aconseguir que Vidreres tingui una associació de víctimes per assessorar i donar suport a les víctimes i als seus familiars.

En aquest sentit, aquesta veïna va explicar a Diari de Girona que els accidents es produeixen per diversos factors. Un és humà i té a veure amb persones que avancen un altre vehicle on no toca, o circulen amb excés de velocitat; un altre és climatològic, ja que quan està gelat o moll els vehicles patinen; i un tercer és la mala il·luminació i senyalització de la mateixa carretera.

De moment, aquesta plataforma ja ha aconseguit gairebé 600 firmes a la web Change.org per demanar al Departament de Territori de la Generalitat que s'instaurin mesures urgents de caràcter provisional primer, i definitives després, per a aquesta carretera. A més, també recullen signatures en persona en els pobles del voltant com Maçanet de la Selva.

Paral·lelament, la formació política Vidreres per Tothom ha aconseguit que el ple de Vidreres aprovés per unanimitat una moció per demanar mesures a la Generalitat i, amb el suport del diputat de Catalunya En Comú Podem David Cid, ha portat les reclamacions veïnals sobre la C-63 al Parlament.

I mentre totes aquestes mesures estan en marxa, la Generalitat ha proposat a l'Ajuntament de Vidreres la construcció de tres rotondes als accessos de les urbanitzacions de Terrafortuna, Puigventós i Aiguaviva Park de Vidreres. Una proposta que, segons va especificar aquest consistori, no està tancada.



Falsa alarma

La setmana passada, van aparèixer en aquesta via diversos radars mòbils i senyals de trànsit que indiquen revolts perilloses o la prohibició d'avançar altres vehicles. Uns senyals que alguns veïns van creure que es devien a la sinistralitat de la C-63, però que, segons l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, s'haurien instal·lat arran d'unes obres que s'estan portant a terme al municipi de Lloret.