Un centenar d'animalistes «ocupen» un escorxador de Riudellots des de la matinada

Un centenar d'animalistes «ocupen» un escorxador de Riudellots de la Selva des de la matinada.

Els Mossos d'Esquadra es troben a lloc i intenten negociar la seva sortida.

Els manifestants reclamen que s'aturi el sacrifici d'animals.

Aquest grup d'unes cent persones, de diverses nacionalitats, ha entrat a la seu de Friselva pels volts de quarts de tres de la matinada. I a les vuit del matí encara s'hi trobaven a dins.

Aquesta empresa és un escorxador i també compta amb una sala d'especejament del porc. Està situada a tocar la Nacional II.

Hi han entrat amb cartells i proclames, entre altres, de "Stop sacrifici d'animals".

La policia es troba a lloc per l'avís de l'empresa. Hi ha diversos vehicles tant d'antiavalots (Arro) com diverses patrulles dels Mossos. Aquests estan intentant negociar que s'aturi l'acció.

Un dels treballadors que ha hagut de sortir del seu lloc de treball arran de l'acció dels animalistes assegura que quan aquest grup de més de cent persones ha arribat a l'empresa han entrat en "manada" i que tenien molt clar un dels seus objectius "emportar-se set porcs, així m'ho han dit en castellà amb accent francès". Un "robatori" que segons diu l'empleat, han aconseguit materialitzar. "Han entrat a les quadres i s'han emportat els set porcs en una furgoneta i ja no en sabem res més".



Encadenats

Aquest també destaca que hi ha alguns dels manifestants que s'han encadenat a l'interior de l'empresa, cosa que pot dificultar la tasca dels serveis d'emergències un cop vulguin fer el desallotjament dels animalistes. Afirma que es troben "encadenats a la zona de quadres" i que algun d'ells, "va amb cascs i tapats perquè quan entraven no se'ls reconeguessin".

I afegeix que alguns dels animalistes han insultat els treballadors de la planta de Riudellots fent signes i cridant-los com a criminals. També destaca que un camió que anava amb porcs ha vist com "li trencaven part d'una mànega i li remenaven les portes".

Aquesta acció en un escorxador no és la primera que es fa a les comarques de Girona. També se n'han fet en altres punts, com per exemple, davant de l'escorxador d'Olot.