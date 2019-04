Tanquen una zona d'escalada de Santa Coloma per protegir el niu d'un falcó pelegrí

Els amants de l'escalada hauran de prescindir, durant un temps, d'una de les rutes habilitades a Santa Coloma de Farners. Es tracta de les cinc vies ubicades a les Roques d'en Bagís, un espai que aquesta setmana ha estat precintat pels Agents Rurals.

La causa d'aquest tancament és un falcó pelegrí que ha escollit aquest paratge natural per fer-hi el seu niu. «Un grup d'ornitòlegs ens va alertar de la presència d'aquesta nidificació, i després de comprovar la seva existència, hem decidit protegir l'espai per evitar que la mare s'espanti i abandoni els polls», va explicar ahir el cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi Dalmases.

Després de l'avís, un grup d'agents es va dirigir fins al lloc, molt freqüentat per escaladors estrangers, sobretot provinents de França. Una vegada allà, van precintar l'accés a les vies d'escalada i van col·locar un cartell informatiu on s'exposa la prohibició temporal d'accés a causa de la nidificació d'una espècie protegida.

Per tal d'assegurar que ningú pugui saltar-se la mesura i practicar aquesta disciplina esportiva igualment, un grup de suport de muntanya del cos va procedir ahir a desequipar el primer tram de les vies, traient els anclatges que s'utilitzen per poder pujar.

«De passada, han aprofitat per fer un cop d'ull i comprovar si hi havia més nius», va precisar Dalmases, qui va afegir que s'extremarà la vigilància a la zona per garantir que «ningú pertorbi el niu». Per poder tornar a escalar aquestes vies, els esportistes hauran d'esperar que els polls creixin i abandonin el niu.

El falcó pelegrí és una espècie protegida, en procés de recuperació. Aquesta au acostuma a fer una posta a l'any i escull zones rocoses i elevades on hi ha poca densitat de població. La davallada d'aquest falcó es va produir, fa uns anys, a causa, en part, de la forta presència humana prop dels seus nius com escaladors, fotògrafs o ornitòlegs. Això provocava que la mare abandonés el niu i les cries acabessin morint, fet que es vol evitar a Santa Coloma.